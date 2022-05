Expert: Pro samořiditelná auta Elona Muska bude centrum Prahy oříšek

Ačkoliv titulky světových médií naznačují opak, nejbohatší muž světa Elon Musk se nezabývá jen tím, co udělá se sociální sítí Twitter. Těžiště jeho zájmu je především v automobilce v Tesla. Musk už několik let slibuje, že elektrická auta jeho automobilky Tesla dosáhnou plné autonomie – tedy automatizovaného řízení, kdy vůz řidiče vůbec nepotřebuje. A stejný cíl pro Teslu zopakoval i letos.

„Na tom asi není co zpochybňovat, otázkou spíš je, kde a jak to bude. V některých státech USA s příjemným počasím a standardními širokými silnicemi, typu Nevada nebo Arizona, podle mě Tesla dostane povolení, aby v určitých oblastech jezdila zcela autonomně. Ale spíš bych chtěl vidět Teslu projet kolem nábřeží v Praze, Starý Městem, křivolakými uličkami, kde jsou kočičí hlavy, tu a tam nějaká objížďka. Stará Praha je z hlediska autonomního systému vytrénovaného ve Spojených státech docela jiná, a to může být problém,“ říká Jiří Matas, vědec a profesor na FEL ČVUT, v podcastu Stopáž.

Matas je jedním z největších českých odborníků na počítačové vidění. Už 20 let společně se studenty vyvíjí systémů pro samořiditelná auta značky Toyota. Autonomní vozy se intenzivně vyvíjejí už od 70. let a je třeba rozlišovat, o jaké úrovni „samořiditelnosti“ se bavíme.

Řada hráčů v oblasti se pustila do samořiditelných taxi. To je už dostupné v americké Arizoně, kde ho provozuje googlovská firma Waymo. V San Francisku je veřejnosti dostupná služba Cruise. V Číně startup Pony.ai nedávno získal licenci na provoz 100 autonomních taxíků. Kdy se jich dočkáme v Česku?

Motivačním faktorem při prosazování autonomních vozidel může být ale nižší spotřeba nebo menší vůle naučit se řídit. „V Evropě se počet lidí s řidičským oprávněním snižuje. Když jsem chodil na gympl, tak se většina spolužáků na řidičák těšila a připravovala se na něj tak, aby si pro něj v den svých 18. narozenin mohli dojít. Dnes je to starost a spoustu lidí auta nezajímají, očekávají od nich jen jasnou funkci, dostat se z bodu A do bodu B. I proto mi přijde, že nejrychleji se prosadí autonomní taxíky,“ říká Matas.

„Ideální prostředí pro rozvoj podobného typu dopravy jsou třeba rozptýlené čtvrti pro lidi v důchodovém věku, které jsem viděl na Floridě. Máte pod kontrolou, kdo a co tam smí jezdit, jsou to centrálně řízené komunity. Silnice tam jsou prakticky jako koleje, neustále udržované. Většina obyvatel už překročila věk 70 let, kdy se jim zpomalují reakce, a podobný typ dopravy by jim řešil spoustu potřeb. Bez auta nemůžete totiž ve Spojených státech skoro nic,“ vysvětluje expert.