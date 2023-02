České akcie drtí americké. Pražské burze se daří už dva roky, říká investor

Český akciový trh byl dlouhá léta otloukánek, zlomilo se to před dvěma lety. Indexu PX pražské burzy se aktuálně daří, od ledna je výš o 13 procent. „České akcie dávají americkým na zadek,“ říká investor Lubor Žalman.

Zatímco dřív Češi na pražské burze investovali spíše z vlastenectví, dnes je pádným argumentem nakupovat právě zde samotný výkon zdejších titulů. „Dřív jsme investovali do českých akcií na pražské burze z vlasteneckých důvodů, teď už nám stačí ty čistě finanční,“ komentuje investor.

I americké akcie aktuálně rostou, ale překvapivě ne tolik co ty tuzemské. „Pražské burze se daří, nejen letos, je to fenomén, který trvá dva roky. Ze všech tříd aktiv, z kterých mícháme portfolia našich klientů, byly české akcie druhé nejvýkonnější hned po ropě,“ říká Lubor Žalman, partner v Encor Wealth Management v podcastu Ve vatě.

Loni zažila Burza cenných papírů sice pokles, ale vzhledem k okolnostem a ve srovnání s burzami v okolních státech nijak dramatický. V delším horizontu se ale indexu PX, což je index českých akcií, tolik nedařilo. Za 5 let zhodnotil celkem zhruba o 35 %, zatímco celosvětový index NYSE o 60 %. Za deset let dosáhl pražský index ještě horšího výsledku, zhodnocení jen o 10 %, zatímco NYSE vzrostl o 200 %.

Podle Žalmana má ale burza v Praze budoucnost ještě před sebou. A vzhledem k jejich hodnotě nabízí akcie levně. „Historie je v investování irelevantní. Musíme se dívat na to, co si myslíme, že bude. Na pražské burze si akcie kupuju za šesti-, sedminásobek, v Americe za šestnácti-, sedmnáctinásobek , u technologických akcií za 20násobek ročního zisku, tak to riziko je neporovnatelné. Za mě jsou ceny českých akcií podhodnocené,“ tvrdí Žalman.