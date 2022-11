Situace se úplně obrátila, říká expert o nájmech. Za rok přijde další změna

Na jeden inzerát píšou i desítky zájemců. „Pokud je nabídka zajímavá, poměr cena výkon, v rozumné lokalitě, rozumné náklady za energie, tak to můžou být desítky zájemců. Je to o tom trh monitorovat a viset na onlinu,“ radí Ostatek.

„Tady za jeden metr platím přes tisíc korun. To je trojnásobek toho, co v průměru ve větších městech normálně platím, tedy 350 korun za metr,“ komentuje Ostatek.

Ceny nájemního bydlení podle dat realitních serverů realitycechy.cz a realitymorava.cz rostly v období od února do září nejrychleji za posledních 15 let. V Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové či Plzni se některé pronájmy nabízejí o 10 až 30 procent dráž než na začátku letošního roku. Každé tři měsíce ceny rostou průměrně o tři až pět procent.

„Když přicházím do obchodu s novými a ojetými auty, přesně vím, za kolik to auto budu provozovat. U bytu nevím, jestli je to cadillac, který žere nad 20 litrů, což nechci, nebo hybrid, který jezdí za pět litrů. Nevím to ani já, a to v tom dělám 30 let,“ uzavírá Ostatek.