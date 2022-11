Stačí 20 let nesahat a budete ve vatě. Expert radí, komu svěřit své peníze

Pro většinu lidí je moudřejší nechat peníze pracovat v pasivních indexových fondech. Ty mají totiž za posledních 15 let lepší výsledky než aktivní správci fondů. Podle Daniela Gladiše se ale teď, když trh klesá, situace otáčí.

Aktivní investor vyhledává jednotlivé akcie podle toho, jak se mu zdají atraktivní. Studuje jednotlivé společnosti a snaží se je ocenit. Pasivní investor nic nevybírá, sází prostřednictvím tzv. indexů (třeba S&P 500, NASDAQ 100) na celý trh. A spoléhá na to, že trh stejně jako v minulosti půjde nahoru jako celek.

„Většina běžných investorů udělá lépe, když se zaměří na pasivní strategii. Vybírání akcií je náročné na čas a znalosti,“ radí zakladatel hedgeového fondu Vltava Fund SICAV Daniel Gladiš. Navíc pasivní fondy ‚drtí‘ manažery v posledních letech i svou výkonností.

Známý výzkum Spiva ukazuje, že v posledních pěti letech nedokázalo americký index S&P 500 porazit 85 % aktivně spravovaných fondů. V delším horizontu jsou výsledky manažerů ještě horší. V posledních 15 letech s indexem prohrálo skoro 90 % fondů.

„Facka“ pro výborně placené manažery aktivně spravovaných fondů? Podle Gladiše to tak není. „Není to facka, je třeba se podívat hlouběji do historie. Za posledních 50 let se relativně pravidelně střídají období, kdy mají navrch aktivní fondy a kdy indexy,“ tvrdí.

Facka pro manažery?

„V polovině 90. let, když jsem byl makléř a jezdil po klientech ve Spojených státech, tak jsem slýchal, že jen idiot by koupil indexový fond. A skutečně většina aktivně řízených fondů překonávala index. Pak se to otočilo. Lidé říkali, že stačí koupit index Nasdaq, protože všechno poráží. Pak až do roku 2012 měly výrazně navrch aktivně řízené fondy, potom až do roku 2020 zase ty pasivně,“ vypočítává Gladiš.

Teď ale podle něj přichází opět doba aktivních správců. „Myslím, že za poslední dva roky se to zase otáčí, přichází doba, kdy aktivně řízené fondy mohou ten index porážet,“ odhaduje.

Pokud to tak skutečně bude, je otázkou, jak výrazná to bude porážka a zda dokáže vyvážit vyšší poplatky fondů. Poplatky u klasických podílových fondů jsou totiž kolem 4 % ročně, zatímco u indexů nechá investor setiny procenta.

Pro začínající investory do indexů shrnul Gladiš základní pravidla: „Vyberte co nejširší indexový fond, který vám umožní nakoupit váš broker. Ne regionální, ne oborový. Každý měsíc nebo čtvrtrok investujte stejnou, nebo ideálně postupně narůstající částku. Prvních 20 let na to nesáhněte a budete překvapeni.“

Daniel Gladiš 1993–1999 ředitel a zakladatel Atlantik finanční trhy, a. s.

1999–2004 ředitel a předseda představenstva ABN AMRO Asset Management (Czech)

2004 založil hedgeový fond Vltava Fund SICAV, je jeho hlavním portfoliomanažerem

autor knih „Naučte se investovat“ a „Akciové investice“

twitter: @danielgladis

Kamenem úrazu pasivního investování je disciplína investorů, hlavně při poklesech trhů. Od začátku roku spadla hodnota S&P 500 o 20 %. Je v tzv. medvědím trhu.

„Dvacetiprocentní pokles trhu se stane dvakrát za 10 let, není to nic neobvyklého, nic, co by nás mělo znervózňovat,“ sdílí své zkušenosti Daniel Gladiš.

„V poklesu mají lidé tendenci hodit ručník do ringu. Vyžaduje dost vnitřní disciplíny z cesty neodejít ani v okamžiku, kdy se investorovi zdá, že to nefunguje, a hlavně v okamžiku, kdy jeho okolí vydělává mnohem víc. Ten tlak je někdy nesnesitelný,“ míní investor.

Poslechněte si celý díl v přehrávači v úvodu článku.