Předpověď 2023: konec blahobytu bude mít i světlé stránky v cenách a bydlení

Časy blahobytu končí, příští rok se do Česka patrně nastěhuje mírná recese, shodují se finanční experti ve speciálu podcastu Ve vatě. Bude mít i světlé stránky: byty zlevní a ceny přestanou růst tak rychle.

„Po 13 letech bezprecedentní prosperity se nám nechce věřit tomu, že by mohlo být trochu hůř. Ale u nás ve firmě se k tomu přikláníme,“ říká investor Lubor Žalman.

Člen NERV a vyučující na pražské Metropolitní univerzitě ovšem upozorňuje, že předpovídat cokoli v nejistých časech je ošidné. „ČNB v 90 % intervalu čeká HDP někde mezi minus 5 a plus 9 %. Je tam strašná nejistota. Ale rizik směrem dolů je víc než směrem nahoru.“

Pozitivem roku 2023 podle investora Daniela Gladiše bude, že inflace už bude mít to nejhorší za sebou. „Inflace bude za vrcholem, bude se pohybovat mezi 5 až 8 %. Úrokové sazby už nestoupnou, ani na Západě. Česká měna bude tam, kde je teď,“ predikuje zakladatel fondu Vltava Fund SICAV.

Nižší ceny energií ale podle Žalmana, partnera v EnCor Wealth Management, příští rok patrně ještě nepřinese. „Nejsme si jistí, že během jednoho roku ceny výrazně klesnou. Krizová bude ta druhá zima, která přijde za rok. To možná bude divoké. Věřím, že se EU dá dohromady a dokáže zabezpečit dostatek energií. Plynu máme tolik, že ho nemáme kam dát. Máme štěstí, že bude teplá zima. A Němci řekli, že jaderky zatím neodstaví a že uhlí můžeme ještě chvilku pálit. Doufám, že tu třetí zimu si budeme umět pomoci sami,“ myslí si bývalý bankéř.

Podle experta na reality a hypotéky Libora Ostatka bude rok 2023 rokem korekcí. „Příští rok proběhnou korekční procesy. Ceny nemovitostí nabraly tempo, které není zdravé. Minimálně mladé generaci to zavřelo cestu k bydlení. Úrokové sazby dřív byly kolem nuly a hypotéka téměř za nic. Možná si toho teď budeme víc vážit a s pokorou přistoupíme k ceně peněz,“ míní Ostatek.

Akcie ale letos nezažily příjemný rok. Jestli se příští rok dostanou z nejhoršího, není podle Gladiše jisté. „Nevím, jestli se to obrátí příští rok. Je to možné. Ale nemyslím si, že letošek je obzvlášť špatný. Krize v roce 2008 byla pro trh nesrovnatelně horší. I rok 2000. A i když trhy klesají, vždycky jsou akcie, které jsou atraktivní,“ připomíná.

Každopádně své dno už akcie po vypuknutí války na Ukrajině podle Daniela Gladiše našly: „Dno na trzích bylo na přelomu června a července. Ale časovat trh je ošemetné. Pasivní investice má smysl, když běží automaticky a člověk nepřemýšlí, nechá to běžet pravidelnými úložkami. Největší škoda je, když se investoři pokouší trh časovat,“ tvrdí.

Podle Lubora Žalmana, jehož EnCor Wealth Management spravuje dluhopisový fond, naopak vstupujeme do éry dluhopisů. Ty letos krvácely stejně jako akcie. „Myslím, že nastává čas dluhopisů. Na tuhle příležitost jsem čekal pět let, během kterých byly sazby na nule,“ říká Žalman.

Extrémně výhodné protiinflační dluhopisy už sice stát nevydává, i tak jsou ale dluhopisy podle Žalmana pro příští rok vhodným aktivem. „Je třeba se dívat dopředu. Jak rychle šly úrokové sazby nahoru, tak rychle mohou jít dolů. A najednou nemáme z hotovosti skoro nic. Když to dám do dluhopisu, tak si výnos zamknu na trošku déle. Výnosnost dluhopisů by v příštím roce inflaci mohla porazit,“ míní.