Vlevo dole: Karty nebereme! Z nadávání na hotovost je politická přestřelka

Z horké letní přestřelky na téma hotovost versus karty se stalo politické téma. Opoziční hnutí ANO si dělá legraci z Fialovy vlády, že Česko vrací do minulosti a dělá z něj Cash Only zemi, podporující šedou ekonomiku.

Odpovědi na to, jak je to ve skutečnosti a co stojí za aktuálním úbytkem obchodníků nabízejících platební terminály, hledají autoři politického podcastu Vlevo dole.