Vlevo dole: Kdo je tady voják? Babiš metal granáty, Pavel zapomněl i obranu

Andrej Babiš si připsal vítězství v předvolebním souboji, do kterého původně ani nechtěl jít. V nedělní debatě České televize doslova převálcoval nemocného Petra Pavla i moderátora. Ovšem za cenu proudu lží a polopravd.

Podle Lucie Stuchlíkové se ale Česká televize do této nepříjemné situace dostala sama, když se do poslední chvíle tvářila, že Babiš může do debaty přijít.