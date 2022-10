Vlevo dole: Lidovci nabili Zemanovi. Hladíka si vychutná

Před rokem lidovec Petr Hladík odmítl nabídku jít dělat ministra životního prostředí, protože se chtěl stát primátorem Brna. To mu ale kvůli slabému výsledku v komunálních volbách nevyšlo. Když se po rezignaci Anny Hubáčkové vrátil do hry jako ministr, zkazila mu to bytová aféra v Brně. Co se to děje v KDU-ČSL? To je téma pro Reaktor, rychlou epizodu podcastu Vlevo dole.