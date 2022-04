Čekáme prezidenta Zemana na našem sjezdu, říkají odboráři

Prezident Miloš Zeman hodlá navštívit sjezd největší tuzemské odborové centrály, Českomoravské konfederace odborových svazů, který proběhne tento pátek a sobotu v Praze. Seznam Zprávám to potvrdily dva zdroje.

Pokud prezident skutečně dorazí, byla by to jedna z mála oficiálních akcí mimo Pražský hrad a Lány, kterých se zúčastní. Naposledy vystoupil veřejně začátkem března během udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále, v únoru dorazil do Sněmovny na jednání o rozpočtu na letošní rok.