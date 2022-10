Do Česka nebudou moct Rusové s vízem ze zemí EU

Od úterý 25. října budou mít nově odepřen vstup do Česka ruští občané s platným schengenským vízem a to vydaným jakýmkoli členským státem EU, kteří cestují za účelem turistiky, sportu nebo kultury. Schválila to dnes vláda.