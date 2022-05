Dva výstřely do břicha. Šéf policie popsal smrt Čecha u Kyjeva

Těla jsme nalezli 9. května v jámě u krajnice dálnice blízko města Makariv. Byli tam pohřbeni tři muži. Všichni byli zavražděni. Dva měli prostřelenou hlavu, třetí břicho. U toho třetího jsme našli doklady. Jednalo se o Tomáše, občana České republiky. V blízkosti hromadného hrobu byl zamaskován granát typu F1, což znamená, že lidé, kteří to udělali, tedy ruská armáda, doufali, že ti, co těla najdou, na granát šlápnou a zemřou nebo budou zraněni.

Doklady, které jsme našli na místě, se shodovaly s těmi, o kterých nás informoval Interpol a naši kolegové z Česka. Informace jsme ověřili a jedná se o občana ČR, ročník narození 1972. Podle našich informací dorazil Tomáš na Ukrajinu 28. února, měl červené auto značky Renault. Ukrajinu navštěvoval už dříve. Byl to kamioňák, který se zajímal o Ukrajinu, naši kulturu a věděl o válce na Donbasu. Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, se rozhodl pomáhat Ukrajincům a stal se dobrovolníkem. Druhého března ještě komunikoval, o den později se ale odmlčel. Nemáme svědky, kteří by nám přesně řekli, jak Tomáš zemřel, ale snažíme se je najít. Provádíme histologická vyšetření, abychom zjistili přesné datum úmrtí.