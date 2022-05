Video: Hrob zavražděného českého dobrovolníka nedaleko ruského štábu

„Tady drželi zajatce, některé střelili do hlavy, jednoho do břicha,“ říká na videu šéf policie Kyjevské oblasti Andrij Něbytov na místě, které ukrajinští vyšetřovatelé označili a které leží u silnice nedaleko města Makariv zhruba 40 kilometrů od Kyjeva.

Podle novinářů českého serveru Voxpot přišel český dobrovolník o život poté, co se ve voze dostal pod palbu ruských vojáků. Dvě další oběti se úřadům zatím nepodařilo identifikovat, pohřbeny byly v civilním oblečení.

Okolnosti Čechovy smrti ukrajinské úřady podle Andrije Něbytova vyšetří. Česko podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS nechá případ v jejich rukách. Česká republika by posléze mohla převzít v případu obžalobu.

„Z naší strany se sice také může mluvit o vyšetřování, ale je nutná komunikace, protože než se to dostane k soudu nebo dojde k podání obžaloby, musí být jasná jurisdikce. A to buď Ukrajiny, nebo naše. Ale v tuto chvíli se nedá předvídat, jak to dopadne,“ uvedl Pavel Blažek v rozhovoru pro Seznam Zprávy.