Smrt Čecha na Ukrajině by mohly řešit české soudy, řekl Blažek

V masovém hrobě u Kyjeva se našlo tělo českého dobrovolníka, oznámila místní policie. Devětačtyřicetiletý muž se přestal blízkým ozývat 3. března. Na Ukrajinu po začátku válečného konfliktu odjel, aby pomáhal jako řidič kamionu.

„Já tu informaci beru za potvrzenou,“ uvedl pro Seznam Zprávy o úmrtí Čecha na Ukrajině ministr Pavel Blažek.

Co v tuto chvíli české orgány podnikají? Je to sice na cizím území, ale ve specifické válečné situaci. Kdo to bude šetřit?

Teď mohou zahájit vyšetřování ukrajinské úřady. Z naší strany se sice také může mluvit o vyšetřování, ale je nutná komunikace, protože než se to dostane k soudu nebo dojde k podání obžaloby, musí být jasná jurisdikce. A to buď Ukrajiny, nebo naše.

Ale v tuto chvíli se nedá předvídat, jak to dopadne. V zásadě ale mohou vyšetřovací orgány obou států shromažďovat důkazy a vyšetřovat.

Jak to mohou české úřady prakticky dělat, budeme tam někoho vysílat?

Dožádáním. Nevíme, jestli nejsou nějací svědci i tady. Můžeme zahájit vyšetřování, ale nedá se říct, jak bude fakticky probíhat. Co se týká té formální stránky, můžeme vyšetřovat my i ukrajinské orgány.

My na Ukrajině nemáme žádné vyšetřovatele či státního zástupce?

Nemáme. Stalo se to na území cizího státu. U této otázky bude muset dojít k dohodě.

Ta zatím není?

Ta ještě nemůže být. Je to čerstvá informace a nedá se předvídat, co se bude dít dál. Teď to není ani tak na komunikaci ministerstev, ale na komunikaci státních zastupitelství, v případě Ukrajiny prokuratury. Je také možné, že už to ukrajinské orgány vyšetřují, jen o tom my nevíme.

A co otázka repatriace těla? Neovlivní vyšetřování na Ukrajině případně předání těla rodině?

To se nedá říct, protože je tam mnoho neznámých. I praktických. Nejpravděpodobnější variantou je, že by to vyšetřovaly ukrajinské orgány, pokud se tak dohodneme. Pak jde jen o to, který soud to bude soudit. Je tedy možné, že ukrajinské orgány zajistí vše, co je třeba, a pak to předají našemu státu k výkonu soudnictví a obžaloby.