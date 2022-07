Farský se vrací na skok do Česka. Usiluje o místo ve vedení STAN

Zprvu to vypadalo, že se Jan Farský vrátí ze své americké stáže do Česka až v září. Nakonec si ale koupil letenku už na tento pátek a osobně se zúčastní volebního sněmu hnutí STAN, který se odehraje o víkendu v Hradci Králové.

„Za poslední půlrok jsme lidem dali dost důvodů, proč nás nevolit – ano, i já jsem přispěl, ale málo důvodů, proč nás volit,“ komentuje současnou situaci hnutí, které v roce 2017 dovedl poprvé jako samostatnou politickou sílu do Sněmovny.

Označení „Pana Čistého“ prý rád přenechá expremiérovi Petru Nečasovi. Sám si pak ze svého kontroverzního odjezdu vzal ponaučení. „Bylo to krátkodobě bolestivé, ale dlouhodobě obohacující,“ líčí události z kraje letošního roku, kdy se vzdal poslaneckého křesla a vyjel na studijní Fulbrightovo stipendium do USA.

Co vás vede k tomu, že přijedete osobně na sněm? Na kdy máte letenku?

Přijde mi to důležité, tak dorazím. Přiletím v pátek, vracím se v neděli, v USA mám rodinu, nechci je nechat dlouho samotné.

Chcete být místopředsedou? Co můžete hnutí v současnosti nabídnout? Jste Pan Čistý?

Chci hnutí nabídnout svou energii, expertízu, zkušenosti i čas k rozvoji programu, vizí. Nejen hnutí STAN, ale celé naší zemi chybí představa o tom, jak má naše země fungovat za deset, dvacet let. Na formulaci takové vize bych se také rád podílel. Nutně také potřebujeme zlepšit komunikaci s regiony, nutně potřebujeme posílit zázemí. S tím vším nabízím pomoc.

To na čem jiní pracovali po desetiletí, my jsme „zvládli“ za půl roku. Nepřipraveni k řešením, často jsme se v problémech ještě vymáchali sami. Ale to vybereme.