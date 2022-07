STAN musí úplně zavrhnout otce zakladatele. Jinak se může poroučet ze scény

„V pátek už jsem toho měl hodně, to vypětí bylo obrovské. Ale získal jsem díky tomu úžasný přehled o tom, co se v hlavním městě děje,“ popisoval vyjukaný sucholozský starosta Gazdík své zážitky z vedení metropole.

Povedlo se. O třináct let později již ostřílený politik Gazdík míří jako vlivný muž a jeden z otců zakladatelů Starostů a nezávislých (STAN) do vlády Petra Fialy. Jeho hnutí se ve sněmovních volbách v roce 2021 stává jedním z fenoménů voleb, předseda Vít Rakušan získává nejvíc preferenčních hlasů, hnutí má třetí nejsilnější poslanecký klub a ve vládě obsazuje čtyři křesla. Zrodila se hvězda české politické scény.

Základní otázka zní: jak je to možné? Proč se hnutí, které mělo našlápnuto k tomu, stát se dominantním hráčem politické scény, pár měsíců po vstupu do vlády otřásá ve svých základech? Dostane se STAN z krize?

Krajské volby v roce 2008 vstoupily do historie české polistopadové politiky jako oranžové tsunami ČSSD, která pod taktovkou Jiřího Paroubka ovládla vedení krajů napříč republikou. Méně známý je už fakt, že právě tyto regionální volby se staly základem pro vznik hnutí STAN.

Právě v tomto období se narýsovala nosná osa hnutí opírající se o zlínský, středočeský a liberecký region, což je stav, který trvá dodnes. Zlínskou větev od začátku reprezentovali hlavně poslanec Gazdík a europoslanec Stanislav Polčák; strůjcem úspěchů ve středních Čechách se stal zesnulý starosta Dolních Břežan Věslav Michalik, ruku k dílu přidala i současná místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová a o pár let později se prosadil i současný šéf hnutí Vít Rakušan; Liberec reprezentuje hejtman Martin Půta či Jan Farský pobývající nyní na stáži v USA.

Tito klíčoví aktéři ovládají hnutí od samého zrodu. Nahrává jim i užší členská základna, která podle tiskové mluvčí STAN Sáry Beránkové čítá k letošnímu prvnímu červenci 2218 členů. V menším počtu lidí dominantní funkcionáři o to snáz prosadí své zájmy.

„Vždy jsem si to hodnotil tak - a čas mi dal za pravdu -, že STAN je two-men show Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka. Dostali dobrý nápad spojit nezávislá sdružení starostů. Jejich iniciativa začala ve Zlínském kraji. Tam byla spousta šikovných lokálních politiků a političek, jejichž politický level však končil na komunální úrovni,“ vzpomíná v rozhovoru pro Seznam Zprávy na zárodky hnutí jejich první ministr Jiří Besser, který šéfoval kultuře ve vládě Petra Nečase.

Z hlediska financování hnutí sehrávaly klíčovou roli zlínská a středočeská organizace STAN, což se v posledním půlroce stalo kamenem úrazu. Loni na podzim se vyrojily pochybnosti nad majetkem místopředsedy hnutí Michalika, který se kvůli tomu vzdal kandidatury do vlády. Šedou eminencí zlínských funkcionářů byl podnikatel Petr Redl a posléze jeho syn Michal Redl, jehož kauza Dozimetr v červnu trefila STAN do přídi.

„Lidé, kteří za úspěchem STAN stáli, nebyli připraveni změnit svou roli z jakýchsi v uvozovkách odborářských zástupců obcí do role vrcholných politiků. Navíc s sebou přinesli zkušenosti s ne úplně čistými, neříkám nelegálními, praktikami z místní úrovně do vysokých politických pater. Čeho si nikdo nevšímal na lokální úrovni, najednou na celostátní úrovni získalo pozornost třeba vás novinářů,“ míní sociolog Jan Herzmann.

Vedle politických komplikací teď STAN hrozí i sponzorsky dietnější období. Po smrti Michalika, uvěznění Redla a Polčákově přerušeném členství se hnutí může dostat do problému, který zatím nepoznalo – shánění finančních prostředků, za což byli zodpovědní zejména lídři ze Zlína a středních Čech.

„Je to anomálie. Je však třeba říct, že v současnosti dochází k rozpadům politických stran a stranických systémů. Strany dnes spíše připomínají hnutí a širší platformy. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořily platformu, za kterou kandidovaly a v dalších volbách kandidovat budou. Jde o obecnější snahu se rozkročit, podobné to je i v případě hnutí STAN,“ míní politolog z katedry politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého Pavel Šaradín.

Klíčovým programovým pojítkem Starostů se při jejich vzniku stala myšlenka posílit obce a města v postavení vůči státu a změna rozpočtového určení daní (RUD). Co naopak absentovalo a stále chybí, je jasné ideologické vymezení. Čímž se STAN odlišuje od vyprofilovaných tradičních stran typu ODS, ČSSD či KDU-ČSL.

„Na začátku byla velice dobrá myšlenka, i marketingově. A sice že namísto ideologie se pojítkem stane proces a nástroj. Tím se stala správa obcí. V tom vidím největší rozdíl mezi politickými stranami a hnutím STAN, který nevznikl na ideových prioritách a lidových tématech. Rovnou uchopili nástroj ovládání měst a obcí,“ popisuje Šaradín. „Hnutí STAN je roztříštěné, nemá ideovou linku. Má politiky zleva doprava, názorově se velmi liší. Je to od začátku budované jako pragmatická struktura,“ dodává sociolog Herzmann.

Podle něho se Starostové lobbováním za města a obce dostali do paradoxní situace. „Vím, že přirovnání obecně kulhají na obě nohy, ale přirovnal bych situaci STAN k odborům. Odbory hájí určitý typ zájmů určité části veřejnosti. S vládou mají zvenčí vyjednávat, k vládě mají být externalitou. Podobně jako třeba Svaz měst a obcí. V případě STAN vznikl alternativní ochránce obcí a měst, který se dostal do vlády, dovnitř. Z obecně politologického hlediska mi to přijde jako nesprávný postup vzhledem k našemu politickému systému,“ popisuje Herzmann.