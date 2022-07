Starosta Poděbrad se vyjadřoval ke sporu s Romy rasistickým vtipem

Na sociálních sítích se objevila nahrávka, na níž se starosta Poděbrad a člen hnutí STAN Jaroslav Červinka vyjadřuje rasisticky.

Na červnovém jednání zastupitelstva starosta vypráví dvě desítky let starou historku, kdy několik psů způsobilo dopravní nehodu. Policie ji podle něj odmítla vyšetřovat, protože majitelé psů byli Romové.

„A já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ říká na videu starosta.

Dodává, že následně musel na policii vysvětlovat, zda „chce naše spoluobčany střílet“. „Tak to úplně nebylo. Bylo to tak, že to chci řešit a nechci trpět tydlety věci. Nepořádek, nečistoty,“ říká Červinka na videu.

Následně prý dostal důtku za rasismus od přednosty okresního úřadu, kterou označil za „velkou srandu“. Přenos z jednání zastupitelstva se nahrává. Na nahrávce zveřejněné na stránkách úřadu ale v čase, kdy starosta právě tato slova říká, chybí zvuk.

Starosta: „Bylo to hloupé“

Na případ jako první upozornil Deník N, kterému starosta tvrdil, že vše myslel jinak a z jeho vyjádření nevyplývá, že by chtěl střílet Romy.

Později se za svá slova omluvil na sociálních sítích. „Můj výrok o Romech byl hloupý před dvaadvaceti lety, kdy jsem ho řekl, i teď, když jsem na tu záležitost vzpomínal. Omlouvám se všem, koho se mohl oprávněně dotknout. Kdo mě zná a zná moje působení v čele radnice, ví, že ve skutečnosti jakoukoliv formu násilí za řešení nepovažuji. A to ani v nadsázce,“ uvedl Červinka.

Červinku údajně vyprovokovaly stížnosti občanů na problémy s jednou romskou rodinou, která podle nich obtěžuje okolí. Poté, co se zvuk znovu rozběhne, starosta občanům říká: „Budeme muset řešit, jak je vystěhovat a vymístit někam, kde budou škodit méně. Ty lidi nezměníte.“

„Výroky jsou pro mě absolutně nepřijatelné,“ reagoval předseda hnutí Vít Rakušan pro Deník N. Za nepřijatelná je má i vedení středočeské organizace. Na kandidátce do komunálních voleb ale přesto Červinka zůstane.