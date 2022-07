Další konflikt na Babišově mítinku. Seniora vyprovokoval muž s píšťalkou

Jeden z nich – v pruhovaném tričku – to nevydržel. „Nech tu píšťalku,“ vyzval ho, načež ho kopnul do rozkroku a začal se napřahovat pěstí. „Kdo tě má poslouchat,“ dodal a rozzlobený odešel.

„Myslím si, že to je tím, že je kontroverzní politik. Má své příznivce i odpůrce, kteří jsou vůči němu velmi kriticky naladění, takže poté je logické, že na mítinku může dojít k potyčce tohoto typu,“ řekl.

„Vzpomínám na různé okamžiky z českých polistopadových dějin, kdy se na politiky házela vajíčka – to je třeba kauza Jiřího Paroubka. Ono těch momentů, kdy dochází k útokům na politiky, není málo. Nevybavím si teď, kdy se perou příznivci s odpůrci,“ podotkl.

Dodal, že zatím jde jen o vyhrocené situace, které nevedou k vážným zraněním. „Není to žádný extrém nebo ukázka toho, že bychom měli nějakou násilnou politickou kulturu. Přijde mi to vyhrocené, radikální, ale míra fyzického násilí, která se tady používá, nevede k tomu, že by někdo skončil v nemocnici, nedejbože k úmrtí.“