„Je náš, je nás všech.“ Vyrazili jsme mezi „Babišky“

Nelze si toho nevšimnout. Z téměř každé fotky z výjezdů Andreje Babiše po republice je patrné, že věkový průměr příznivců, kteří ho obklopují, je hodně přes 60 let.

Většinu seniorů, kteří se přijdou podívat na Babišův karavan, tvoří ženy. Už se pro ně vžilo i pojmenování. „Babišky“ – složenina slov babička a Babiš – tvrdé jádro fanynek šéfa nejsilnější opoziční strany.

Někteří lidé se jim vysmívají, jiní je litují, někteří jim nadávají. Vyrazili jsme proto mezi ně, abychom zjistili, kdo „Babišky“ vlastně jsou, co je na Andreji Babišovi tak přitahuje a koho volily dřív, než se tento miliardář dal na politiku. Zpovídali jsme je a fotili na Vysočině - v Batelově, Jihlavě a Ždáru nad Sázavou.

Marie, 70 let, Jihlava

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Marie z Jihlavy.

Paní Marie patří na náměstí v Jihlavě k nejaktivnějším Babišovým podporovatelkám a obhajovatelkám. Když kolem projde muž vyjadřující nelibost s Babišovou politikou, neváhá mu od plic říct, co si o něm myslí. Příjmení ale reportérce říct nechce.

Andreje Babiše volí paní Marie už od začátku. „Jsem spokojená, neměnila bych.“ Koho volila dřív, si chce nechat pro sebe. ODS to ale prý nebyla.

„Babiš je podnikatel, ekonomice rozumí, všemu rozumí. A dneska v té pětikolce, jakého tam mají ekonoma? Vždyť tam nikdo ničemu nerozumí,“ rozhořčí se paní Marie, která prý celý život dřela v kravíně. Na dřinu si ale nestěžuje, práce ji prý bavila.

Fanynka Andreje Babiše, paní Marie z Jihlavy.Video: Michaela Rambousková, Seznam Zprávy

O zákonech, které se za Babišovy vlády povedly, se bavit nechce, nerozumí jim. „To bych mohla říct nějakou blbost. Ale vím, co dělá, ta jeho práce je vidět,“ míní. Vadí jí, když lidé o šéfovi ANO říkají, že nepracuje, když nechodí do Sněmovny.

„Vždyť on je v Roudnici, tam přijímá lidi, vždyť pracuje pořád. A že minule byl vyjetej a oni ho zkritizovali, že tam nebyl. Proč mu pětikolka nedala dřív vědět, že budou zasedat? On by tam určitě byl,“ věří Marie.

Babišovi prý fandí i její syn, ale ve středu v poledne musel být v práci a nemohl na setkání přijet. Ona sama jede vždy, když má možnost se s politikem potkat. Ochotně ukáže sbírku fotek v mobilu - z Třebíče v roce 2018, z Jihlavy, kde je i místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

„Na sociální sítě si ale fotky nedávám, protože ti hejtři pitomí,“ vysvětluje a dodává, že je velkou fanynkou Andreje Babiše. „Já ho mám ráda, já ho miluju!“

Pavla Radová, 76 let, Jihlava

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Pavla Radová z Jihlavy.

S Andrejem Babišem se Pavla Radová setkala už několikrát. V Jihlavě vede jako dobrovolnice tři seniorské organizace, na jejichž akcích se Babiš v minulosti několikrát objevil. S důchodci byla i na Čapím hnízdě, kde prý dostali knížečky.

„Tady ho máme rádi, ale bohužel to kazí Praha. Tady na Vysočině jsme ho volili dosti, protože nám hodně přidal na důchodech, kvůli tomu ho mám ráda,“ vysvětluje penzistka, dříve kontrolorka na Okresní správě sociálního zabezpečení. I teď prý ještě občas symbolicky pomáhá. Než se objevilo hnutí ANO, volila sociální demokracii.

Paní Radová na Babišovi obdivuje i to, že má podle ní lidský přístup, není povýšený, je čestný a také je v dobré kondici. „Je pěkně opálenej, dobře tancuje. I čardáš! V Olomouci jsme měli mezinárodní sportovní hry a tam byly Maďarky a ony by ho málem utancovaly,“ vzpomíná na jeden ze zážitků s Babišem.

Jitka Ryparová, 67 let, Jihlava

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Jitka Ryparová z Jihlavy.

„Je nejlepší, nekecá, akorát mu závidijou. Akorát ho chcou jenom zlikvidovat,“ odpovídá Jitka Ryparová na dotaz, co se jí na Babišovi líbí. Chce, aby byl prezidentem. A výsledek podzimních sněmovních voleb považuje za podvod na lidi. Ve vládě podle ní měl být Babiš.

Volí ho prý od začátku. „On byl akční, nikdo tak akční nebyl, jak Babiš. Je to nejlepší člověk, co tady máme.“ Co podle paní Ryparové za osm let ve vládě udělal dobře? „Všecko. Všecko, a i to Čapí hnízdo je vynikající. Byla jsem se na to podívat, pořád ho jen pomlouvají, ničí ho. Tahle strana, tahle vláda nemá žádnej program, jen likvidujou Babiše a ničí ho,“ rozhorleně opakuje.

Teď je v důchodu, Babiše ale začala volit ještě jako pracující. Celý život si vydělávala jako květinářka. Z dnešní akce si odnáší podepsané knihy a pochvaluje si, jak byl předseda ANO přátelský. „Prostě ho miluju,“ říká a ochotně zapózuje fotografovi s podobiznou Babišem v rukou.

S rodinou se o politice nebaví: „Mladý jsou zblblí ze škol. Ve školách je pořád poučujou a kecaj jim do života a oni ještě nemají rozum. Mně, když bylo 15, tak jsem taky byla zblblá ze školy.“

Ludmila Kravková, 72 let, Kaliště

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Ludmila Kravková z Kaliště.

Za Babišem do Batelova přijela z Kaliště dvaasedmdesátiletá Ludmila Kravková. Volí ho od začátku. Než odešla do důchodu, pracovala v jeho masokombinátu v nedaleké Studené. „Masokombinát ve Studené nezavřel, v Kostelci to taky nezavřel. Dělalo se u něj hezky,“ říká.

Volila ho proto, že věřila jeho slibům, že bude líp. „A to taky bylo. Ale teď už nebude líp,“ posteskne si. Kromě zvyšování důchodů si ji Babišova vláda získala tím, že se snížilo jízdné pro seniory na 25 procent. „A celkově v té vládě fungoval jako člověk. A nebojí se promluvit. Já mám ráda lidi, kteří umí promluvit a stojí si za slovem,“ vysvětluje.

A líbí se jí jako muž? „No, není špatnej, ale hlavně, že je náš. Je nás všech.“

Za Babiše podle ní začaly vzkvétat vesnice. „My jsme tady třeba úplně na konci světa. A on že má ten Kostelec (nedaleko Batelova se nachází výrobna Kosteleckých uzenin - pozn. redakce), tak věděl, jak se tady žije,“ popisuje paní Ludmila.

Nedávno si prý splnila sen a vyrazila na výlet na Čapí hnízdo. „Všichni to furt kritizují a ani nevědí, co kritizují. Je tam krásně, doporučuju všem,“ popisuje paní Kravková, která si prý už slíbila, že než umře, tak se na Čapí hnízdo ještě jednou podívá.

Babišovým kauzám nejen kolem Čapího hnízda nevěří. Její potomci prý mají politický vkus jiný. Ale vzájemně si ho prý nevnucují. „Akorát mi teď řeknou: Mamko, říkáš, že nemůžeš chodit, ale na výlet jedeš. A ano, jela jsem na výlet. Na hezkej výlet,“ pochvaluje si.

Dřív „Havlovky“ a „Klausovky“, dnes „Babišky“ Podle sociologa Jana Herzmanna je inklinace starších žen k politickým osobnostem naprosto běžná a existovala i v minulosti. Jen nebyla tak viditelná jako dnes, kdy tento fenomén zviditelňují sociální sítě. „Lidé ve starším věku, zvlášť pokud nejsou nějak výrazně aktivní ve vlastním soukromém životě, mají poměrně velkou potřebu se přimykat k nějakým vzorům. A velmi často jsou těmi vzory osobnosti z oblasti showbyznysu, ale velmi často také politici. Tato tendence je silnější u žen než u mužů, to potvrzují i různé sociologické průzkumy,“ říká Herzmann. Nejde však o fenomén, který by byl spojovaný jenom se šéfem hnutí ANO. Starší ženy inklinovaly k politikům i těsně po revoluci. „Tehdy bylo typické rozdělení zejména ve starší části společnosti na ‚Havlovky‘ a ‚Klausovky‘ (podle tehdejšího prezidenta Václava Havla a premiéra Václava Klause – pozn. redakce.). To bylo dělení na základě emocí. V rámci politiky míval svůj silný fanklub třeba i Vladimír Špidla,“ říká sociolog. Rozdíl mezi tehdejšími „Havlovkami“ či „Klausovkami“ a dnešními „Babiškami“ je daný pouze technologiemi, které je zviditelňují. „Nyní je to viditelnější hlavně pro nás, kteří do toho nepatříme,“ vysvětluje Herzmann. V 90. letech si podle něj fanynky politiků mohly o svých názorech a preferencích popovídat maximálně v kavárně nebo ve frontě u pokladny. „Zatímco teď se to dozvídáme snadno, protože si lidé vyměňují svoje pocity veřejně na sociálních sítích. Ten jev samotný se mnoho nezměnil, ale změnilo se to, jak je na něj ve společnosti vidět,“ dodal.

Jana Novotná, 63 let, Batelov

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Jana Novotná z Batelova.

Na otázku, co na Babišovi obdivuje, odpovídá Jana Novotná rázně a jasně: „Všechno.“

Táhnoucí se kauzy expremiéra, například Čapí hnízdo, ji nechávají chladnou. „Myslím, že za Babiše opravdu bylo líp. To vám tady řeknou všichni. A jak oni na něj dělají tu kampaň, tak to je všechno kravina. Chtějí ho zase srazit,“ svěřuje se.

Babiše prý volí už od chvíle, kdy do politiky vstoupil. Předtím byla voličkou komunistů. Zklamali ji, že přešla jinam? Prý ne, ale Babiš ji přesvědčil, že právě on má sílu slibované věci prosadit.

To se podle ní později potvrdilo. „Šla jsem do důchodu a opravdu mi přidávali, přidávali, přidávali. Jak oni furt říkají, že nás zadlužil a já nevím co, tak když začal covid, on a pan Hamáček a ostatní si opravdu šlápli až na dno. Byli nevyspalí a všechno,“ vypočítává paní Jana.

Současný premiér Petr Fiala podle ní jen „slintá“. To tam taky napište, ubezpečuje se ještě před tím, než si dojde ke karavanu pro Babišovy propagační letáky.

Marie Vacková, 73 let, Batelov

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Marie Vacková z Batelova.

Marii Vackovou z Batelova na Babišovi přitahuje zejména fakt, že jeho vláda přidávala na důchodech. „A to je vlastně vizitka pro nás starší, protože neživoříme,“ říká.

Donedávna volila KSČM, ale vzhledem k tomu, že už v Poslanecké sněmovně nejsou, přešla k Andreji Babišovi. „Mně se opravdu líbil, protože dělá pro ty lidi něco. Jemu to vůbec nebylo zapotřebí, aby šel do politiky, ale chtěl to změnit. A vidíte, ty preference už mu jdou pěkně nahoru, protože lidi prozřeli. A zjišťujou, že opravdu tahle naše vláda nás vede do záhuby,“ míní paní Vacková. Babišovi prý fandí i její rodina.

Současnou vládu označuje jako „pětikolku“ a je to podle ní „děs“. Vadí ji zejména pomoc Ukrajincům utíkajícím do Česka před válkou. „Pomáhat se má, ale s mírou. Najednou jsou i byty a kde vzali peníze? Říkali, že za Babiše se vše rozkradlo a podívejte se teď těch miliard!“

S Babišem se paní Vacková teď v Batelově setkala už poněkolikáté. Jednou se už potkali na Zemi živitelce. Pochvalovala si, že ji vyslechl a „krásně normálně“ si popovídali. „A zjistila jsem, jak televize zkresluje. Když ho vidíte naživo, úplně jsem zírala, jakej je to hezkej chlap,“ přiznává.

Eva, 70 let, Žďár nad Sázavou

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Paní Eva ze Žďáru nad Sázavou.

Za Babišem pro knížky si na náměstí republiky ve Žďáru nad Sázavou přišla i sedmdesátiletá Eva. Neodradilo ji ani teplé počasí nebo to, že se pohybuje o berlích. Dorazila s manželem, který se dal do odpovídání na otázky novinářů spolu s ní.

Manželé Babiše volí už od roku 2013 a v rozhovoru o něm mluví jako o lidumilovi. Hlavní důvod je stejný jako u dalších oslovených seniorů, kteří ho podporují - zvyšoval důchody. „Za něho se mi důchod zvedl. Protože jinak by to nebylo k žití,“ potvrzuje paní Eva. Kauzy, které se za ex-premiérem táhnou, neřeší a nevěří jim. Považuje je za podrazy.

Invalidní je paní Eva odmala. Ve Žďáře pracovala jako pošťačka na balíkové službě, když už jí to zdraví nedovolilo, přešla k tehdejšímu Telekomu jako spojovatelka. Ona i její manžel dřív volili ČSSD. „Ti nás ale zklamali, Sobotka (bývalý premiér Bohuslav Sobotka - pozn. redakce) to všechno pohnojil. Tak jsme přešli k ANO,“ vysvětluje Evin manžel.

Jejich děti a vnoučata prý mají politické názory úplně opačné, Babišovi nefandí. „Ale vzájemně se tolerujeme, každý máme svoje,“ potvrzuje paní Eva. Její manžel ale věří, že i rodina brzy prozře. „Oni podnikají, takže to poznají. Vidí, jak jim teď Fiala pomáhá. Vnučka musela na podporu.“

Odpůrkyně Marie Matějková

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Protiklad „Babišek“ ze Žďáru nad Sázavou. Zdravotní sestra Marie Matějková.

Na náměstí ve Žďáru nad Sázavou za Babišem kromě fanoušků přišli i hodně hlasití odpůrci. Seniorka mezi nimi nebyla žádná, na rozdíl od jeho podporovatelek. „Za Babiše bylo Babišovi líp“, stojí na transparentu, který drží šestapadesátiletá zdravotní sestra Marie Matějková. Má maminku, která je zhruba ve věku „Babišek“, nikdy by ho prý ale nevolila.

„Moje máma, když se dozvěděla, že se snižuje jízdné, tak šla do kolen. Je vystudovaná ekonomka a říkala, že Babiš nás jen zadluží. Protože nic není zadarmo, nic,“ říká, zatímco ukazuje transparent směrem k Babišovi.

Vadí jí především to, že lidem kvůli hlasům rozdával z veřejných peněz, které teď budou chybět. „Za bolševika jsem byla samoživitelka, krušné časy jsem si zažila už kdysi. Jako zdravotní sestře by se mi také líbil vyšší plat, ale nejsme na tom nejhůř a člověk se musí naučit trochu šetřit a hospodařit,“ říká v narážce na Babišovo heslo, že za něho bylo líp.