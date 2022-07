Prezidentští kandidáti už mají transparentní účty. Babiš stále vyčkává

„Generála jsem si vybral proto, že chci mít na Hradě kandidáta, který sdílí stejné základní hodnoty jako já. Zejména se jedná o podporu liberální demokracie, NATO a členství v EU. Takových kandidátů je (naštěstí) víc, ale generál má navíc schopnost spojovat. Viděl jsem, jak se baví s voliči mimo moji socio-ekonomickou bublinu a on to prostě umí,“ napsal Seznam Zprávám Muchna, který se podpoře politických subjektů, které odpovídají jeho filozofii, věnuje už delší dobu.

„Podle mě by každý podnikatel, který se má dobře, měl mít filantropické aktivity úměrné tomu, jak moc dobře se má. Pro mě je politická filantropie výrazem vděčnosti za listopad 1989 a následný vývoj. Musíme si uvědomovat, že svoboda a demokracie není zadarmo (Ukrajinci by nám mohli vyprávět). Bez polistopadového vývoje by neexistoval ani Y Soft, ani Seznam. A proto cítím vděčnost a potřebu to nebrat za samozřejmost,“ vysvětlil.