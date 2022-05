Bývalý rektor Zima oznámil kandidaturu na prezidenta

Tomáš Zima oznámil svůj úmysl utkat se v přímé volbě o křeslo prezidenta republiky. Řekl to v rozhovoru na webu Blesk.cz .

Zdůraznil, že třetina až čtvrtina společnosti se dostává do obtížné situace. „Nebál bych se otevřít téma snížení DPH na základní potraviny, energie a pohonné hmoty. Stát by si tím sice snížil příjem, ale lidem by umožnil důstojně žít,“ řekl v rozhovoru pro Deník, který rovněž o jeho kandidatuře informoval.