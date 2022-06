Když archiv promluví: Předlistopadové kariéry soupeřů o Hrad

Nejméně tři postavy z pelotonu soupeřů o prezidentský post si zadaly s někdejším komunistickým režimem. Tomáš Zima, Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO) - ti všichni byli členy KSČ a někteří měli i kontakty s represivními bezpečnostními složkami. Co všechno se z archivů podařilo zjistit? A jak moc je to důležité pro blížící se prezidentské volby?

„Slova a činy z minulosti by se neměly relativizovat. (...) U politiků to děláme proto, že si ověřujeme, jak jsou názorově konzistentní, jak jsou pevní,“ říká reportér Tomáš Pergler.

Přihlášky do KSČ a další dosud známé i neznámé materiály ukazují, jak vypadalo spojení Tomáše Zimy, Petra Pavla a Andreje Babiše na komunistický režim.

O angažovanosti v době komunismu se mluví hlavně v případě expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, generála ve výslužbě Petra Pavla a bývalého rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Už delší dobu se ví, že v 80. letech vstoupili do Komunistické strany Československa (KSČ). Co dalšího se podařilo zjistit?

Třeba exrektor Zima se kandidátem strany stal ještě na gymnáziu. Přijat do KSČ byl ve druhém ročníku vysoké školy, kde studoval medicínu. Jeho tamní spolužáci Pšeničkovi popsali Zimu jako člověka s organizačními schopnostmi, ale také coby kariéristu, který pro ni „dělal všechno“.

To Petr Pavel vstoupil do komunistické strany trochu později – v roce 1985, kdy už působil u výsadkářů v Prostějově. Zajímavé je podle Pšeničky to, že Pavel se stal předsedou základní organizace KSČ. A účastnil se rovněž armádního kurzu pro lidi, kteří měli být vysláni jako rozvědčíci na Západ.