„Popravil mě Redl. Za hnutím stál od začátku,“ vzpomíná první ministr STAN

První ministerský zářez si hnutí STAN připsalo už rok po svém startu. Bylo po sněmovních volbách v roce 2010 a Jiří Besser za Starosty zamířil jako ministr kultury do vlády Petra Nečase.

Ve funkci vydržel do konce následujícího roku. V prosinci 2011 Nečasův kabinet opustil kvůli zjištění, že na Floridě spoluvlastní byt s odsouzeným podnikatelem. Už tehdy si stěžoval, že v hnutí nedostal prostor celý příběh dostatečně vysvětlit.

Dnes je exministr Besser přesvědčený, že jedním z lidí, kteří se tenkrát podíleli na jeho „sestřelení“, byl i zlínský lobbista Michal Redl. Ten v současnosti dlí ve vazební věznici kvůli korupční kauze Dozimetr. Kvůli propojení na něho skončil ve vládě Petr Gazdík, europoslanec Stanislav Polčák pozastavil ve STAN členství a ve vazbě je stíhaný i někdejší šéf pražské organizace STAN Petr Hlubuček.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy Besser označuje Redla za svého popravčího. „Já v těchto domněnkách žil. V domněnkách, že Michal Redl stál od počátků STAN za vším. Prošlapal mu to táta, který hnutí významně podpořil penězi. V tom roce 2011 jsem se možná mohl víc bránit. Vrátil jsem se tenkrát z Vatikánu, kde jsem vyjednával situaci kolem Chrámu sv. Víta. Jel jsem rovnou za Mirkem Kalouskem a řekl jsem mu, že to nemám zapotřebí a zabalím to,“ popisuje Besser v interview.

Show dvou lidí

V roce 2010 jste se stal historicky prvním ministrem za hnutí STAN. Jak na to vzpomínáte?

Můj příběh je hodně specifický. Víte, já přímo u zrodu STAN nebyl, ale byl jsem následně blízko u dění kolem hnutí. Vždy jsem si to hodnotil tak – a čas mi dal za pravdu – že STAN je two-men show.

Koho máte na mysli?

Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka. Oni vymysleli zajímavou věc. Někteří starostové měli zastoupení v ODS, ČSSD a dalších stranách. Hodně jich však bylo nezávislých, vytvářeli různé nezávislé kandidátky a sdružení. Gazdík s Polčákem dostali dobrý nápad tato nezávislá sdružení spojit. Co si pamatuji, jejich iniciativa začala ve Zlínském kraji. Tam bylo spoustu šikovných lokálních politiků a političek, jejichž politický level však končil na komunální úrovni.

To se bavíme zhruba o letech 2008 a 2009?

Ano. Já osobně jsem skočil do politiky v roce 2009, kdy mě tehdejší senátor za ODA Jiří Rykl a Miroslav Kalousek oslovili, zda bych neměl zájem kandidovat za TOP 09 v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Nabídli mi nějaké sedmé místo, bylo to na společné kandidátce TOP 09 a Starostů a nezávislých.

Nepřijal jsem to, protože po 16 letech starostování ve větším městě – Berouně – jsem nemínil dělat křoví. Jenže volby se tehdy zrušily a Mirek Kalousek mi posléze nabídl, abych v nich kandidoval ze druhého místa ve Středočeském kraji. Mimochodem původně měl ze druhého místa kandidovat Věšek Michalik, kterého nakonec kvůli nějaké kauze stáhli.

Měl jste kandidovat za TOP 09, nebo STAN?

Stále se bavíme o TOP 09. Ta strana mi byla hodnotově blízká. Na druhé místo jsem tedy kývl. Na kandidátní listině se střídaly pozice obou stran. Mirek byl lídr za TOP 09, takže já jako druhý jsem měl na jeho návrh kandidovat za STAN. Tenkrát mě vůbec nenapadlo, že časem za Starosty budu ve Sněmovně a ve vládě. Moje kandidatura za STAN tedy měla administrativní důvod. Kalousek se s Gazdíkem dohodl, že budu jeho člověk na druhém místě kandidátky za STAN.

Starostové s tím souhlasili?

Pamatuji si, že Starostové měli podmínku: projít pohovorem.

S kým to bylo?

Právě tehdy jsem se seznámil s baziliškem Polčákem. Byl to mladý právníček, který mě drezíroval. Bylo to pro mě nezvyklé, protože jsem za sebou měl docela dost let úspěšně ve vedení Berouna a najednou mě zkoušel starosta Suché Lozi (míněn Petr Gazdík, pozn. red.) a Věra Kovářová (dnešní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, pozn. red.), která neobhájila mandát starostky obce Chýně. Nicméně tento pohovor jsem úspěšně absolvoval a stal jsem se kandidátem STAN na druhém místě ve středních Čechách.

Jak se stalo, že jste se takto „zvenčí“ stal následně i ministrem za STAN?

Na jaře 2010 jsme úspěšně zvládli volby a pár dnů poté zasedl výkonný výbor STAN, kde mě paradoxně má pozdější nástupkyně Alena Hanáková navrhla za Starosty do vlády. Na základě mých zkušeností z dlouholetého působení na radnici. Polčákovi se to moc nelíbilo, ale Petr Gazdík s Mirkem Kalouskem to brali jako hotovou věc. S Věcmi veřejnými vyměnili Ministerstvo pro místní rozvoj za Ministerstvo kultury, což mě tenkrát naštvalo. O památkách jsem ale něco věděl, Beroun byl tenkrát vyhlášen historickým městem roku 2009. Zkrátka jsem si na ten rezort věřil. Ministrem kultury jsem se tedy stal jako podporovatel hnutí STAN.

Co vás nakonec přimělo stát se členem?

Blížil se sněm STAN a přišli za mnou, abych se stal jejich členem. Kývl jsem, protože jsem za ně byl ministrem a cítil jsem, že by se to mělo nějak posvětit. Vstoupil jsem do hnutí a co se nestalo, členové mě brali a zvolili mě místopředsedou STAN. Předsedou byl Gazdík a prvním místopředsedou Polčák. Jak říkám – byla to nadále two-men show.

Teď jen odbočím. Politologové a analytici dnes kritizují Vítka Rakušana za to, jaké si to vybral spolupracovníky, kteří teď uvázli v problémech. Já na to říkám, že Vítek si žádné spolupracovníky nevybral. Ti dva si vybrali jeho.

Dnes je ale Vít Rakušan ministrem vnitra a nezdá se, že by závisel na jejich podpoře – Polčáka i Gazdíka v uplynulých týdnech a měsících podrobil kritice a de facto vyzval k odchodu z vedení.

Víte, to máte stejně jako před lety, kdy si Gazdík s Polčákem ukázali na Martina Půtu, který jim přivedl silný subjekt Starosty pro Liberecký kraj. Po Gazdíkovi se v roce 2014 stal šéfem STAN Půta, ale když jim začal přerůstat přes hlavu, Půtu oslabila kauza na severu Čech a administrativně hnutí řídil zase Gazdík. To je pořád stejná písnička. Gazdík s Polčákem STAN zcela ovládali a neměli žádnou opozici, protože starostové a starostky z menších měst je v uvozovkách žrali. Já jsem si ministroval, ale byl jsem v hnutí neposlušný. Věci jsem konzultoval s Mirkem Kalouskem.

Pokud personální vztahy mezi předáky TOP 09 a STAN nebyly idylické, proč vůbec navázaly pro sněmovní volby 2010 spolupráci?

Z obou stran to bylo účelové. TOP 09 získala s hnutím STAN regionální sílu. Starostové zase měli za základní cíl prosazení změny rozpočtového určení daní (RUD). Když na začátku milénia vznikaly kraje, v rozpočtovém určení daní se objevily chyby. Proto Starostové tlačili na změnu RUD, což se jim ve vládě podařilo prosadit v roce 2011. Od té chvíle STAN přestal respektovat TOP 09, postupně Starostové směřovali k rozvázání spolupráce s TOP 09. Považoval jsem to za zradu, nesnáším takové chování. Ve vedení STAN jsem řekl, že nesouhlasím s takovým postupem. Navíc jsem odmítal přijmout některé návrhy na personální obsazení.

Nemáte na mysli Martina Sankota, který se stal náměstkem vaší nástupkyně Hanákové a který patří do sféry vlivu dnes vězněného lobbisty Michala Redla?

Ne, to byl nějaký Stejskal. Sankota mi ale na ministerstvo chtěli později také nasadit, já jsem ho ale nepřijal a ani se s ním nepotkal. Začínal jsem tehdy tušit, že s partou kolem Gazdíka a Polčáka nechci mít nic společného.

Zaznamenal jste už tehdy v pohovorech s lidmi z vedení STAN jméno Michala Redla?

To víte, že ano. Já se s ním nikdy nepotkal, nechtěl jsem s nimi komunikovat. Věděl jsem, že Gazdík s Polčákem za sebou někoho mají. Abych byl přesný, zaznamenal jsem jméno Petra Redla (otec Michala Redla, pozn. red.), kterého označovali za významného podporovatele hnutí. Vše se už tenkrát točilo kolem Zlína.

Michala Redla jste nezaznamenal?

Toho jsem zaznamenal v souvislosti se svým koncem ve vládě. Dokončil jsem církevní restituce, restartoval jsem Českou filharmonii, vyčistil zlodějinu na Národním technickém muzeu a najednou jsem chlapcům začal přerůstat přes hlavu.

A měl jsem tehdy kamaráda, s nímž se od té doby nestýkám. Znali jsme se desítky let, přesto jsem nevěděl, že byl odsouzený. Nemohl jsem to tušit, nesvěřil se mi a nebyla to mediální kauza, takže nebylo jak to zjistit. S tímto kamarádem jsem spoluvlastnil byt v USA. Gazdík s Polčákem mi řekli, že s tímto problémem nemůžu být ministrem za STAN.

A Redl?

Někdy v roce 2013 nebo 2014 jsem se s tímto člověkem potkal náhodně na golfu, seděl u stolu. Známý mi ho ukázal a řekl mi: To je ten, co tě popravil. Takže Redla jsem potkal jako svého popravčího.

Tmel se rozpustil

Překvapila vás aktuální kauza kolem exnáměstka Petra Hlubučka a Michala Redla?

Jsem přesvědčený, že Redl by bez Gazdíka nebo Polčáka neznal Hlubučka. Ti dva ho s Redlem seznámili. Gazdík a Polčák byli minimálně donedávna jak siamská dvojčata. Abych vám odpověděl na otázku, tato kauza mě vůbec nepřekvapuje. Čekal jsem, že na ně jednou dojde. Chtěli po mně různé věci, abych nabral Sankota a vyhodil ekonomickou náměstkyni, to jsem prostě odmítl. Sankota vzala na ministerstvo až má nástupkyně Hanáková.

Toto policie zdokumentovala, v usnesení o obvinění Hlubučka a spol. napsala: „Sledováním Redlova e-mailu bylo zjištěno, že již dne 30. 9. 2011 zaslal Michal Redl Sankotův životopis e-mailem Stanislavu Polčákovi, což zřejmě souviselo se Sankotovým jmenováním do pozice náměstka tehdejší ministryně kultury Aleny Hanákové.“

To je přece jasné. Já v těchto domněnkách žil. V domněnkách, že Redl stál od počátků STAN za vším. Prošlapal mu to táta, který hnutí významně podpořil penězi. V tom roce 2011 jsem se možná mohl víc bránit. Vrátil jsem se tenkrát z Vatikánu, kde jsem vyjednával situaci kolem Chrámu sv. Víta. Jel jsem rovnou za Mirkem Kalouskem a řekl jsem mu, že to nemám zapotřebí a zabalím to.

Dnes žiju spokojený život, je mi 65, jsem na volné důchodcovské noze a nechci s těmito lidmi mít nic společného. Doba ukázala, že mé domněnky byly pravdivé. Můj táta říkal, že na každé prase se vaří voda, na velkou svini dlouho. Je to pro mě určitá satisfakce, byť jsem se do případu nijak nezapojoval. Nemám ve zvyku být mstivý. Měl jsem výhodu, že jsem mohl z politiky v klidu odejít a bez problémů se uživit. Velká politika tehdy pro mě skončila.

STAN čeká volební sněm. Jakým směrem by se teď Starostové měli vydat?

Vít Rakušan byl šikovný starosta Kolína. Myslím, že je to i šikovný ministr, který má šanci s hnutím uspět. Zlínský vliv by měl být seseknut, pokud tedy Rakušan ukáže sílu.

Co by mělo být ideovým tmelem STAN?

Víte, zejména starostové menších obcí, kteří často starostují ve svém volném čase po svém civilním zaměstnání, jsou velice ovlivnitelní. Malí starostové vždycky táhnou za jeden provaz do momentu, než se má vybrat, které obci se má s čím pomoct. Každý starosta má primárně zájem pomoci své obci. Jediným všeobecným pojítkem pro starosty bylo rozpočtové určení daní.

Co by ale mělo být novým pojítkem pro STAN do dalšího období?