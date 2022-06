Piráti chtěli poslat Redlova muže do státní banky. Jeho jméno potichu smazali

Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) minulý týden zdůrazňoval, že Piráti jako jedni z mála nemají s lidmi z korupční kauzy Dozimetr nic společného.

„Doteď jsem nebyl policií kontaktován, abych podal nějaké vysvětlení. Žádné pirátské jméno se neobjevuje ve výňatcích z toho spisu. Jsou tam ale linky nejen na STAN, ale i ANO nebo ODS. Piráti v tom nejedou, to lze říct s jistotou,“ uvedl například v pořadu Seznam Zpráv Ptám se já.

Seznam Zprávy však narazily na dva případy, kdy Piráti s lidmi zmíněnými v policejním spisu přišli do kontaktu. Jednoho dokonce chtěli vyslat, aby kontroloval banku ve vlastnictví státu.

Smazaný „Saki“

Piráti na svém webu mají medailonky osob, které nominovali do dozorčích a správních rad státních firem a institucí. Na člena dozorčí rady Národní rozvojové banky strana navrhla Martina Sankota.

Jméno bývalého náměstka ministryně kultury se přitom objevuje v policejním spisu případu Dozimetr, kvůli němuž skončili ve vazbě exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček a zlínský lobbista Michal Redl. Policisté Sankota v dokumentech označili za „dlouhodobého personálního kádra hnutí STAN“.

Redl podle policie na podzim roku 2021 řešil náhradu za ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustina, s nímž přestával být spokojený. Redl preferoval právě Sankota, kterého znal podle kriminalistů již z dřívějška a tituloval jej jako „Sakiho“.

„Sledováním Redlova e-mailu bylo zjištěno, že již dne 30. 9. 2011 zaslal Michal Redl Sankotův životopis e-mailem Stanislavu Polčákovi, což zřejmě souviselo se Sankotovým jmenováním do pozice náměstka tehdejší ministryně kultury Aleny Hanákové,“ uvedli policisté v textu obvinění.

Zmizelé jméno

Loni v listopadu si Redl na Sankota znovu vzpomněl a dvakrát jej pozval do svého konspiračního bytu, který detektivové sledovali. Redl řešil, jak by k Sankotově nástupu do představenstva dopravního podniku do funkce ekonomického ředitele mělo dojít.

„Sankot se dotazuje, zda by pro něj (Sankota) neměl něco na státní úrovni, protože má s Prahou špatné zkušenosti. Následně si nechává od Redla odprezentovat, co by měl jako ekonomický ředitel DPP na starosti, jaký je standardní roční plat, co tam je třeba řešit za případy („příběhy“), jaké jsou aktuální problémy, s kým Redl a ostatní spolupracují,“ popsali policisté v textu obvinění.

Zároveň se Sankot dostal do kontaktu s Piráty. Ještě minulý pátek jeho jméno viselo na pirátském seznamu nominovaných lidí do dozorčích a správních rad. V pondělí jsme se na Sankotovu nominaci začali ptát předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. A Sankotovo jméno z webu Pirátů potichu zmizelo, jak ukazuje níže přiložená grafika.

Foto: Seznam Zprávy Medailonky pirátských nominantů. Ještě v pátek v původním seznamu figuroval Martin Sankot, v pondělí již nikoliv.

Na dotaz, kdo Sankota k Pirátům přivedl, šéf pirátského klubu ve Sněmovně uvedl, že exnáměstek ministryně kultury se přihlásil do otevřeného výběrového řízení.

„Jeho kontakty nebyly dohledatelné, ani je sám neuvedl, naopak se prezentoval věrohodně a opakovaně prošel prověrkami ČNB. Jakmile jsme se dozvěděli o pochybnostech, nominaci jsme zrušili. Ta se tedy vůbec neuskutečnila. Naše kontrolní pojistky zafungovaly, jak měly,“ napsal Michálek Seznam Zprávám.

Kdyby ale kauza v polovině června nevypukla, Sankot by byl nadále nominantem Pirátů do kontrolního orgánu banky. Oněmi „kontrolními mechanismy“ totiž bylo až zahájení stíhání Redla a spol. Na dotaz, kdy přesně Piráti vůči Sankotovi pojali pochybnosti, Michálek uvedl: „Když jsme se seznámili se závěry policie a na klubu 17. června jsme nominaci zrušili.“

Sankot na dotazy redakce ohledně tvrzení policie v dokumentech do vydání článku nereagoval.

Zakázka pro Gučiho

Druhý případ se týká pražského magistrátu. Na podzim roku 2019 podepsal zastupující ředitel odboru informatických aplikací David Vorlíček smlouvu se společností Advice.cz Solutions o propojení informačních systémů. Za firmu kontrakt ve výši 23 milionů korun podepsal majitel firmy (dnes mající název Digicode) Pavel Dovhomilja, který je v kauze Dozimetr jedním z obviněných a ostatní členové jej dle policie zločinecké skupiny oslovovali „Guči“.

Oblast informatiky má přitom pod sebou přímo primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jak tedy hodnotí smlouvu hlavního města s firmou stíhaného lobbisty v kontextu svých kritických vyjádření vůči ostatním stranám a hnutím za propojení s případem Dozimetr? Hájí se, že kořeny smlouvy sahají do předchozího volebního období.

„Magistrát uzavřel v roce 2017 za vlády ANO rámcovou smlouvu na rozvoj systému GINIS se třemi dodavateli. Jedním z nich byla i firma Advice.cz vlastněná panem Dovhomiljou, který je nyní trestně stíhaný v kauze Dozimetr. Šlo o rámcovou smlouvu na až 100 mil. Kč. Podle této rámcové smlouvy se dělaly postupně minitendry – konkrétní objednávky – v předchozím i tomto volebním období,“ řekl Hřib Seznam Zprávám.

Podle primátora v listopadu 2020 magistrát odstoupil od rámcové dohody s Dovhomiljovou firmou. Kontrakt podle Hřiba není dodnes vypořádaný. „Od té chvíle tam jsou jen dvě firmy – Pragodata a NESS. Následně pak dne 22. 1. 2021 odstoupil (ředitel odboru informatických aplikací) Milan Krch od dvou dílčích smluv/objednávek z této rámcové smlouvy č. 3 a 8. Aktuálně ještě požaduje Advice/Digicode po magistrátu zaplatit miliony za něco, co podle mínění magistrátu nikdy nebylo dodáno v rámci těchto smluv,“ dodal pražský primátor.

ODS chce audit

Předseda opozičního zastupitelského klubu ODS Zdeněk Zajíček to považuje za problém. „Působí to na mě nedůvěryhodně. Proto jsme navrhli audit v dopravním podniku i na magistrátu,“ řekl Seznam Zprávám Zajíček.

Kritizoval také personální šachy ve vedení IT oddělení. „Byl to právě primátor Hřib, který po příchodu do funkce provedl účelové rozdělení odborů a dosadil tam svého člověka – ředitele odboru informatických aplikací Vorlíčka, kterého pak zase účelově vyměnil a dosadil tam pana Krcha – zastupitele za Piráty ve Středočeském kraji. Pan Krch dnes říká, že musel odejít proto, že nechtěl plnit pokyny primátora Hřiba, který chtěl zadávat zakázky do Operátora ICT,“ dodal Zajíček.