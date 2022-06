Hřib o kauze Dozimetr: Piráti v tom nejedou. Ale jsou linky na STAN, ODS a ANO

Pět lidí ve vazbě, 13 obviněných, z nich jeden náhle zesnulý. To je dosavadní bilance kauzy Dozimetr. Ta už zasáhla i českou vládu. Jaké změny ještě čekají pražský magistrát i dopravní podnik, kde k tunelování došlo?

Hostem Ptám se já byl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Kauzu Dozimetr řeší média i česká politické scéna už osmý den. Podezření na tunelování peněz z veřejných zakázek v metropoli kolem bývalého náměstka a šéfa pražských Starostů a nezávislých Petra Hlubučka už mezitím zasáhlo i vládu. A změny se chystají i v hlavním městě.

Z veřejného života se stahují nejen obvinění, ale i lidé, kteří se s nimi „jen“ zapletli. Toxický je v tomhle směru hlavně bývalý společník nejznámějšího českého zločince Radovana Krejčíře, Michal Redl. Svoje lidi měl, jak vyplývá z dostupných informací, na rozhodujících postech nejen na magistrátu, ale také v dopravním podniku a možná i v jiných městských firmách.

Co se týká dopravního podniku, ten teď čeká zemětřesení. Všichni, kdo zbyli v jeho úzkém vedení, mají dát funkce k dispozici. Znovu přidělovat se budou na základě výběrových řízení, což zatím nebylo zvykem. Opozice v pražském zastupitelstvu ale vyzývá k rezignaci i představitele magistrátní koalice. Ti se ale brání.

Náměstek primátora a předseda dozorčí rady dopravního podniku Adam Scheinherr (Praha Sobě) odpovědnost necítí. Odvolává se přitom na dva roky staré trestní oznámení, které osobně předal policii. No a primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) slibuje, že Prahu od mafiánských praktik očistí. Dokáže tenhle plán uskutečnit?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Vy jste nevěděl, co se děje pod taktovkou Petra Hlubučka? Nevěděl jsme o tom, i pan náměstek Scheinherr uvedl, že o tom, že podával nějaké trestní oznámení, neinformoval kolegy v radě. Ta kauza se opravdu netýká zakázek na magistrátu, tady byl Petr Hlubuček pod naprostým drobnohledem. Ty indicie ukazují, že věci, které jsme zablokovali na magistrátu, ta skupina procesovala přes pražský dopravní podnik, kde mají Piráti jen dva hlasy z 15 v dozorčí radě. (…) V té kauze se neobjevuje žádné jméno člena Pirátské strany.

2:30 – Na magistrátu byl opravdu pod drobnohledem. Tady byla zapečetěna pouze jeho kancelář a sekretariát, z toho lze usoudit, kterým směrem se bude vyšetřování dále vyvíjet. Mohli jsme to vědět, nebo ne? Když se objevily jakékoliv indicie, tak jsem jednal. Netýkalo se to tedy přímo Petra Hlubučka, jinak bych si dával pozor.

4:00 – Úloha paní radní Marvanové je kontroverzní – tam, kde mělo dojít k žádosti o úplatek, tuším 5 milionů korun, paní Marvanová stála tehdy na straně Petra Hlubučka a společně kritizovali tu záležitost. Tedy pomáhala vyvíjet tlak, aby vznikl prostor pro žádost o ten úplatek. Neříkám, že to dělala vědomě. Sehrála určitou roli, reálně ale pomáhala zvýšit tlak, který ta skupina potřebovala vyvinout.

5:00 – Že by se měl Petr Hlubuček účastnit takové záležitosti, jsem nebyl od paní Marvanové upozorněn. Co se týká dění v dopravním podniku, nabádal jsem ji, ať jde do dozorčí rady. Tu odpovědnost ale přijmout nechtěla.

6:30 – Na to, co se děje v pražském dopravním podniku, má vliv dozorčí rada. Ani městská rada nemůže udílet přímé pokyny, to musí dělat dozorčí rada.

7:00 – Doteď jsem nebyl policií kontaktován, abych podal nějaké vysvětlení. Žádné pirátské jméno se neobjevuje v těch výňatcích z toho spisu. Jsou tam ale linky nejen na STAN, ANO nebo ODS. Piráti v tom nejedou, to lze říct s jistotou.

8:30 – Potýkali jsme se s jiným členem uskupení – s panem Luďkem Štefflem. Ten byl hlasy hnutí ANO dříve dosazen do představenstva Operátora ICT – tedy městské společnosti zabývající se IT. Krátce poté, co jsme se ujali vlády, jsme ho donutili k odchodu. Ne proto, že bych měl přímé indicie o tom, že se účastní takového uskupení, ale proto, že se mi nelíbil způsob, jakým ty projekty navrhuje, připravuje a realizuje – přišlo mi to nehospodárné. Konkrétně šlo o pražskou turistickou kartu, kterou jsme nedávno spustili na platformě Lítačky. S panem Štefflem jsme se rozloučili. Ale když se podíváte, kam šel dál, tak šel prvně na ministerstvo pro místní rozvoj, kde byla ministryně Klára Dostálová, a potom vyplaval v dopravním podniku. To je záležitost, že když já se dostal do kontaktu s informacemi, které jsou podivné, tak jsem neprodleně jednal. Neměl jsem ale podezření na trestné činy, to bych taky podal trestní oznámení. Ale když ty lidi odháníte, tak jdou o dům dál.

12:00 – Role opozice je zajímavá. Ta kauza se netýká jen dopravního podniku, ale také VZP a středočeské správy a údržby silnic. U VZP v době, kdy tam vládlo hnutí ANO. Tady je jednoznačná vazba na hnutí ANO. Také jejich sponzor, pan Zakaría Nemrah, je teď taky vazebně stíhán.

13:30 – ODS dostala dar od rodiny pana Redla. A ta kauza se týká i Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, a ODS ale teď nevyzývá k rezignaci svého radního pro dopravu ve Středočeském kraji, když se tamní firmy ta kauza také týká.

15:00 – Piráti používají mechanismy ve veřejné správě – udělali jsme otevřená výběrová řízení do dozorčích rad, prosazujeme otevřená výběrová řízení do představenstev. (…) Tahle kauza ukazuje, že přístup, který Piráti razí od začátku, je jednoznačně správný. Prosadili jsme to na magistrátu. Dopravní podnik ale měli pod kontrolou naši koaliční partneři. (…) Magistrát a jeho zakázky v té kauze nefigurují. Nám se opatření podařilo prosadit – tedy zveřejňování údajů o realizovaných zakázkách i to, že jsou otevřené zakázky od půl milionu korun.

20:00 – Při vzniku koalice PirSTAN jsme se ptali na pana Redla a byli jsme ujištěni, že jde o minulost. Byli jsme uvedeni v omyl. To další spolupráci poznamená. Je to o důvěře, která byla narušena.