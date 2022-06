Opozice ostřeluje vedení Prahy kvůli IT zakázkám, zkusí odvolat Hřiba

Primátor Hřib jakékoliv pochybení Pirátů odmítl. „Nemáme žádný nadstandardní vztah k panu Dovhomiljovi, protože to bylo až za nás, kdy mu magistrát zrušil smlouvu. Ta smlouva byla uzavřena za vlády hnutí ANO v roce 2017,“ prohlásil. „Vy jste mu dali smlouvu, my ji zrušili. Nechápu, z čeho usuzujete na nadstandardní vztahy.“

Podle opozice ale detaily IT zakázek svědčí o opaku. „Těch chapadel mafie pod Piráty je tu mnohem více. Je třeba to projednat a prošetřit,“ prohlásil na zasedání zastupitelstva předseda pražského ANO Ondřej Prokop.

Opozice požaduje provedení auditu, který by měl IT zakázky prověřit. Hlasování o auditu bylo zatím zařazeno na program zasedání.

„Budeme to navrhovat, pokud pan primátor dobře nevysvětlí nové okolnosti, které tady dnes zazněly ohledně IT zakázek. Jsou to poměrně silná tvrzení, že obvinění v kauze Dozimetr byli propojení s IT odborem, který je přímo pod panem primátorem,“ řekl Prokop v pondělí Seznam Zprávám.