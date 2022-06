Tajné rozhovory mluví jinak, s penězi ale Hlubučka nechytili

Informace z odposlechů pak policisté zasadili do konkrétních zakázek – IT tendrů či vymáhání dlužných pokut, z nichž skupina podle obvinění získávala (nebo plánovala získat) miliony.

„Ne, bylo to tak, protože já jsem to držel pro něho a to se rozhodilo dál tomu původnímu, ty si vzali takhle. Toto jsme dali Slepici, toto jsme nechali tady a to se pak rozčíslo, že?“ nahráli policisté Redla loni v únoru v jeho bytě, jak na tabletu vypisuje sumy, přepočítává hotovost a ukládá si ji do peněženky.