Rakušan: Nic jsem nevěděl, policie zasahovala zcela svobodně

V souvislosti se zadržením náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) ostřeluje opozice i šéfa hnutí STAN Víta Rakušana a vyzývá ho k rezignaci na post ministra vnitra. Podezírají ho, že by mohl ze své pozice kauzu ovlivňovat. To Rakušan odmítá.

„Já jsem neměl informace a odmítal jsem jakékoliv spekulace, které se objevovaly. A odmítal jsem a vždycky budu odmítat v té věci kontaktovat jakéhokoliv policistu,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Na podzim vládní hnutí svolá mimořádný sjezd, na kterém jeho předsednictvo bude usilovat o důvěru spolustraníků. Sám chce post předsedy obhajovat. Věří ale, že předsednictvo by se mělo obměnit. „Vidím tady spoustu politických talentů a myslím, že i to předsednictvo by měla být trochu jiná generace než ta současná.“

Opozice vás v souvislosti s kauzou Petra Hlubučka vyzývá k rezignaci…

Já jsem zaregistroval jen pana (Andreje) Babiše a pana (Tomio) Okamuru. V případě pana Babiše a jeho „já neodstoupím a nikdy neodstoupím“, tedy člověka, který v září má jít k soudu, má trestní stíhání po celou dobu svého poslaneckého mandátu a teď je člověkem obviněným, tak mi to přijde velmi licoměrné a zvláštní.

Ve Sněmovně během čtvrtka zaznívala od opozice různá obvinění…

Chci reagovat na jednu velmi směšnou poznámku, a to, že se snad snažím nějakým způsobem ovlivňovat vyšetřování a podobně. Vždyť realita ukazuje pravý opak. Já jsem neviděl nikdy žádný spis, nemám žádné nadstandardní informace a na rozdíl od pana bývalého premiéra ani nevysílám do médií zprávu, že je to účelovka, kampaň, že policie pracuje na objednávku. Policie pracuje tak, jak má. Pokud má nějaké podezření, musí platit „padni komu padni“. Nevidím žádnou příčinnou souvislost, proč bych měl odstupovat z funkce ministra vnitra. Mimochodem jsem si zjistil, kolik ministrů od roku 1990 nemělo v době svého působení stíhaného žádného spolustraníka. Ti ministři byli dva.

Kteří?

Myslím si, že to byl pan ministr (Jindřich) Vodička, který byl v úřadu jen dva měsíce, a pak, pokud se nepletu, tak už jen nějaký nestranický ministr.

Věděl jste dopředu, že policie plánuje zadržet Petra Hlubučka?

Ne, já jsem neměl informace a nekontaktoval jsem jakéhokoliv policistu. Nikdy to dělat nebudu.

Neříkám, že vy byste někoho kontaktoval, ale spíš jestli vám někdo nezavolal, nevaroval vás, třeba nějaký politik…

Nezavolal, nebyl jsem varován.

Znal jste Michala Redla? Bavil jste se s ním?

Já jsem pana Redla nikdy neviděl, dokonce ani nevím, jak vypadá. S panem Redlem jsem si nikdy netelefonoval a nikdy nikde nemůže být doložen můj kontakt s ním. Pana Redla já neznám. Od roku 2019, co jsem předsedou, tak už na sněmu jsem ohlásil, že naši politiku nebudou ovlivňovat žádní zákulisní hráči, a pokud se podíváte, tak žádní takoví lidé se nikde v oficiálních strukturách, poradních sborech STANu za mého předsednictví neobjevovali.

Ministru školství Gazdíkovi věříte?

Panu Gazdíkovi věřím, že s tou kauzou nemá nic společného, věřím mu, že se s ním (Redlem) viděl, což nepopřel, že lépe znal jeho otce, to říká dlouhodobě. A já mu věřím, že v té kauze nefiguruje. Ale trochu mě mrzí, že když se něčí jméno objeví ve spisu, a jak mám informace z médií, ani v pozici obviněného nebo prověřovaného, tak se mu podsouvá nějaká vina.

Jak se jako strana vyrovnáváte s kauzami, které se vám od loňských voleb vrší? Bude ta poslední znamenat významnější otřesy?

Tu odpovědnost jako STAN neseme. Neseme ji za ty své lidi, za ty věci, co se dějí. Proto reagujeme hned. My jsme v řádu hodin pozastavili členství, vyzvali k rezignaci, Petr Hlubuček už ráno neměl žádnou spojitost na žádnou funkci, do které ho STAN nominoval. Na všechny funkce rezignoval, bylo to po výzvě předsednictva. A tady vážně nikdo nemůže lakovat realitu narůžovo. Nemůžu říkat, že z toho mám radost. Musíme na to reagovat politicky, a to děláme vždycky a rychle.

Jaká ta reakce bude teď?

Vážnější politická reakce bude taková, že budu navrhovat předsednictvu, abychom svolali předčasný sněm. Ten sněm musí mít nominace, krajské sněmy, máme na to stanovami přesně stanovené limity, protože nejsme autokratické hnutí. Nám z toho vychází, že se může konat někdy na podzim. Tam bychom všichni měli vyvodit svoji odpovědnost, všichni potvrzovat svoje funkce, pokud o to stojíme. A znovu říkám, že když vidím naše hnutí jako takové, kde já vidím spoustu poctivých lidí, pracovité lidi, výborný poslanecký klub. Vidím tady spoustu politických talentů, tak si myslím, že i to předsednictvo by měla být trochu jiná generace než ta současná.

Kdy budete sněm svolávat?

Okamžitě. To znamená na nejbližším předsednictvu, které bude asi za týden.

Je pro vás funkce ministra a vicepremiéra provázaná s funkcí předsedy strany? Pokud by se vám ji nepodařilo obhájit, bude ministerské křeslo v ohrožení?

Myslím si, že to nemáme takto přímo provázané a že to jsou dvě věci, které jsou samozřejmě v důvěře vedle sebe. Ale já chci říct jednu věc – já se přese všechno nestydím za své předsednictví v hnutí STAN. Já se budu zodpovídat z úspěchů i neúspěchů, budu se zodpovídat i z chyb toho hnutí. Ale nevidím žádné osobní selhání, kterého já bych se dopustil, které by mi neumožňovalo, abych se pokusil funkci obhájit. A určitě ji obhajovat budu.

Proč?