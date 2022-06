Rakušana by měl Fiala na vnitru vyměnit, reaguje Babiš na korupční aféru

„Pro to, abych odstoupil z funkce ministra vnitra, není jediný důvod. Práci policie nemůžu ani nesmím ovlivňovat. Důkazem je, že policie koná. Každý to vidí,“ uvedl Rakušan na Twitteru.

Premiér Fiala (ODS) během čtvrtečních interpelací uvedl, že nemá žádný signál ani z médií, že by kauza zasahovala jakkoliv do činnosti vlády. „Ani náznak tady není, ani stín pochybnosti. Kdyby byl, tak se taková kauza neodehrává, ale samozřejmě všichni postupují nestraně, včetně ministerstva vnitra v jehož nestrannost mám důvěru,“ uvedl premiér.

Hlubuček je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP). Dnes rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. Ve středu po výzvě vedení strany rezignoval na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Hnutí STAN mu pozastavilo členství. Hlubuček se vzdal také členství v dozorčí radě DPP.

Připomněl například europoslance a advokáta Stanislava Polčáka, který byl kritizován za informace o odměně za prosazení zákona o odškodnění lidí z okolí Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 explodovaly muniční sklady, nebo Jana Farského, který se stal terčem kritiky poté, co 10. ledna oznámil záměr odjet na více než půlroční stáž na univerzitě v USA. Nakonec se vzdal poslaneckého mandátu. Babiš jmenoval také poslance Josefa Bernarda, libereckého hejtmana Martina Půtu nebo ministra školství Petra Gazdíka.

Po Hlubučkově kauze je podle Babiše jasné, proč Rakušan stál o post ministra vnitra. Kritizoval také, že „musel skončit“ bývalý policejní prezident Jan Švejdar. Ministr tehdy odmítl, že by na Švejdara ohledně odchodu vyvíjel tlak. Připustil ale, že se v některých otázkách neshodnou.

Babiš potvrdil, že poté, co opoziční ANO a SPD dnes neprosadily sněmovní projednání pražské korupční aféry, bude chtít hnutí svolat mimořádnou schůzi.

Iniciovat hlasování o nedůvěře vládě ANO nechce. „Je předsednictví a my nechceme poškozovat image České republiky v zahraničí. Předpokládáme, že tato kauza ještě bude dovysvětlena,“ dodal Babiš.

„Na nejasnosti okolo DPP upozorňujeme dlouhodobě. K politické odpovědnosti jsme opakovaně vyzývali jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Odpovědí nám však byla jen jejich v lepším případě laxnost, v tom horším, úmysl. Přitom jsou to právě oni, kdo nesou plnou politickou odpovědnost za to, s kým sedí v Radě hlavního města Prahy a co se děje v Pražském dopravním podniku,“ uvedl městský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).