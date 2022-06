Hlubuček odklonil majetek z dosahu policie, nemovitosti dal partnerovi

Seznam Zprávy na katastru nemovitostí zjistily, že je převedl na svého partnera Jiřího Karvánka. Z dokumentů plyne, že se tak stalo záhy poté, co začali novináři letos v únoru popisovat, jak Hlubučka prověřuje policie.

Ten je od minulého týdne obviněn a soud ho navíc poslal do vazby.

V katastru nemovitostí jsou založeny prosté dvoustránkové smlouvy. První sepsali partneři 19. února, druhou pak o tři dny později. V obou dokumentech je zdůrazněno, že Hlubuček zmíněnou nemovitost převádí do výlučného jmění partnera.

Úředníkům byl dokument nejspíše doručen elektronicky do datové schránky, protože jej katastrální úřad zaevidoval v 7:31 hodin. Tedy ještě 29 minut před začátkem otvírací doby. Až do 7. července běží lhůta, během níž bude převod vily na Jiřího Karvánka dokončen. A do té doby lze rovněž přepis napadnout.