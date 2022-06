Detektivové zasahují v dopravním podniku a na magistrátu, obvinili 11 lidí

Kriminalisté zamířili i do Všeobecné zdravotní pojišťovny. Její mluvčí Viktorie Plívová ale žádné podrobnosti nesdělila s tím, že právo na podávání informací si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze.

„Zatím víme jen to, co ví média. Nepochybuji o tom, že to bude předsednictvo strany v nejbližších hodinách řešit,“ řekl Seznam Zprávám pražský poslanec STAN Jan Lacina. „Někteří kolegové se ho snažili kontaktovat, ale nepodařilo se to,“ dodal.