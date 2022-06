Za mužem z kauzy Hlubuček se zjevují „staří“ kmotři

Politická mapa, kde Zakaría Nemrah zanechal v posledních deseti letech své stopy, by mohla fungovat jako průvodce po českých politických výšinách.

Mladý muž s exotickým jménem, ročník 1990, se už od studentských let uměl „nachomýtnout“ vždy tam, kde byla moc na dosah – ať už šlo o zemanovce, nebo jejich přísně konkurenční TOP 09. Zcela stranou jeho aktivit nezůstalo ani hnutí ANO, a to v době, kdy stoupalo vzhůru.

Soud ho – coby údajně jednu ze špiček organizované skupiny – poslal v pátek do vazby, a to společně s podnikatelem Michalem Redlem a dnes už bývalým náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem.

Nemrah na české politické jeviště vstupuje už v roce 2012. V pouhých dvaadvaceti letech neúspěšně kandiduje v krajských volbách za projekt Uzdravme naši politiku. Ten protikorupční organizace Transparency International spojuje s pražským dříve vlivným lobbistou Tomášem Hrdličkou, který je spojen s politicko-podnikatelským projektem, jenž to dotáhl až do vlády – Věcmi veřejnými.

Nemrahovo první politické dobrodružství šlo do zdi. Záhy se ale chytil u Strany práv občanů – Zemanovců, spjaté s prezidentem Milošem Zemanem. V roce 2013 se objevil na vysokém, třetím místě pražské kandidátky této strany.

Jak se mladý student ocitl před branami Poslanecké sněmovny? „Já si ho vůbec nepamatuju. Zabýval jsem se pak už jen technickými věcmi, tak jsem to možná trochu vytěsnil,“ říká dnes Zdeněk Žák, tehdejší lídr pražské kandidátky SPOZ a také ministr dopravy v prezidentské vládě Jiřího Rusnoka, jež takřka půl roku vládla v demisi.

Sám ale podle vyprávění pamětníků proslul svou zálibou v luxusu, čímž si vysloužil pozornost největšího českého bulvárního deníku Blesk. „Na Designbloku zaujal i Zakaría Nemrah, který v Praze v nastávajících volbách kandiduje za SPOZ do Poslanecké sněmovny. Kdo by řekl, že člen strany zemanovců bude obouvat luxusní polobotky, značkovou koženou bundu a kolem krku omotá šálu módního domu Lanvin,“ napsal list v říjnu 2013 .

V roce 2013, krátce po nástupu ještě „neokoukaného“ Miloše Zemana do úřadu, vypadala perspektiva SPOZ růžově. Průzkumy jí v předčasných volbách – po pádu Nečasovy vlády kvůli kauzám jeho partnerky a šéfky kabinetu Jany Nagyové (dnes Nečasové) – přisuzovaly vstup do Poslanecké sněmovny. Volby ale nadějné vyhlídky nepotvrdily a Nemrah „migruje“ dál.

„Bohužel jsem zjistil, že práce ku prospěchu voličů je ve SPOZ až na druhém místě a jako priorita je především udržení si svých funkcí, ať to stojí, co to stojí,“ uvedl Nemrah v rezignačním dopise podle dobových mediálních záznamů.