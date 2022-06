Muž od Hlubučka mluvil. Odkrývá „výtlak“ další vládní strany

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

„Pokud vím, dohoda byla, že se budou dělit fifty-fifty. Tedy půl na půl.“

Čtyřicetiletý Pavel Dovhomilja řečený Gucci se rozhodl, že po svém obvinění bude v kauze bývalého primátorova náměstka Petra Hlubučka a korupce v pražském dopravním podniku vypovídat.

Když říká větu o dělení profitu plynoucího z akcí Hlubučkovy skupiny, otevírá dosud jen naznačenou linku skandálu. Říká, že ke členům skupiny Petra Hlubučka a Michala Redla patřil i volební manažer TOP 09 Jiří Fremr, a s tím podává i zcela nové informace, jak skupina vznikla a fungovala (o Jiřím Fremrovi si můžete více přečíst v článku ZDE).

V té souvislosti zmiňuje i europoslance a někdejšího předsedu klubu pražských zastupitelů TOP 09 Jiřího Pospíšila.

Potkali se a domluvili

Pavel Dovhomilja tvrdí, že tehdejší Pospíšilův blízký spolupracovník (poradce) Jiří Fremr za TOP 09 a Michal Redl za STAN uzavřeli dohodu, jak si rozdělit vliv v městských firmách.

Předmětem mělo být rámcové rozdělení moci. „Takové věci se dějí po každých volbách. Potkají se lidé, domluví se na tom, kde je čí sféra vlivu, rozdělují se pozice v městských firmách. Kdo si kde sedne, kdo obsadí jaké představenstvo a jakou dozorčí radu,“ vysvětluje Dovhomilja.

S reportérem Seznam Zpráv hovořil předtím, než se minulý týden po návratu z Chorvatska přihlásil policii, které pak také přednesl své svědectví.

„Ta dohoda vznikla po volbách, rozdělili si vliv. V dopravním podniku byli všichni, ale třeba Pražská plynárenská připadla TOP 09 a Michal Redl to respektoval,“ popisuje detail.

Z rozhovoru: Jak se dělily peníze Seznam Zprávy: Podle jakého klíče se vlastně dělily peníze? Pavel Dovhomilja: Tak jak je to popsané v usnesení (o zahájení trestního stíhání). Prostě byl Michal Redl, kterého my jsme vnímali jako nějakou autoritu, ten všechny ty lidi posadil k jednomu stolu a řekl: Prostě hele, tady je Pavel, ten rozumí IT, patnáct let běhá kolem dopravního podniku, zná toho, tamtoho, onoho, tak ať si vezme na starosti tohle, jo. Tady ten zase zná ty lidi z toho segmentu stavařiny a tady těch věcí, tak ten se bude bavit s nimi, jo. SZ: To byla nějaká procenta? PD: Já jsem to vnímal tak, že Michal se to vždycky snažil rozdělit podle toho, kdo reálně vlastně na tom projektu v uvozovkách odmakal tu svoji část tak, aby ten projekt se dotáhl do konce. SZ: Takže ve chvíli, kdy „Slepičák“ (tak v dokumentech hovoří policie při dělení peněz o Petru Hlubučkovi) odmakal padesát procent, dostane padesát procent. Kdyby deset, tak deset procent. PD: Takhle matematicky to nikdy nebylo, ale vždycky na tom projektu dělalo víc lidí.

Příkladem, jak dohoda fungovala, je podle Dovhomilji jmenování rovněž stíhaného manažera Mateje Augustína do pozice finančního ředitele dopravního podniku.

Pro celou skupinu to byl klíčový krok, který policie ve vyšetřovacích dokumentech uvádí jako jednu z hlavních součástí obvinění. Přes post finančního ředitele totiž dostala skupina do vedení městské firmy svého člena, a získala tak kontrolu nad rozdělováním veřejných zakázek.

Dovhomilja tvrdí, že jako finančního ředitele navrhl Augustína Michal Redl, avšak než byl slovenský manažer do městské firmy jmenován, musel to Jiří Fremr odkývnout.

„Jmenování Mateje Augustína je dobrý příklad. Přesně tak to bylo. Fremr to musel odsouhlasit, bez TOPky by ho (Augustína, pozn. red.) neprotlačili. Redl s Fremrem se domluvili a pak ho společně dosadili.“ říká Pavel Dovhomilja a dodává vysvětlení: „Místo finančního ředitele dopravního podniku totiž mělo být původně TOP 09, ale po dohodě s Fremrem tam pustili Maťa (Augustína), který byl od Michala (Redla).“

Pospíšil najednou souhlasil

Dovhomiljovo líčení souzní s policejními dokumenty.

V usnesení o zahájení trestního stíhání vyšetřovatel popisuje, že Augustína na finančního ředitele prosadil Petr Hlubuček. A policie uvádí i to, že to bylo společně s TOP 09, konkrétně s Markem Doležalem, jehož do dozorčí rady dopravního podniku tato strana nominovala.

V policejním dokumentu stojí: „Návrh na jmenování Mgr. Augustína na pozici člena představenstva DPP, a. s., a současně do funkce ekonomického ředitele se poprvé objevil na jednání dozorčí rady konané dne 20. 11. 2019 …, v rámci jednání o bodu č. 3 programu s názvem Personální agenda společnosti. Zařazení tohoto bodu navrhl na počátku jednání Dr. Ing. Marek Doležal.“

„Místo finančního ředitele dopravního podniku bylo TOP 09. Návrhy nejprve přicházely od Jiřího Pospíšila, který pak však najednou souhlasil s návrhem od Hlubučka,“ přidává pak k dění kolem Augustínova jmenování náměstek primátora Adam Scheinherr, do jehož působnosti dopravní podnik spadá.

Z rozhovoru: Věděli jsme, že po nás jdou Seznam Zprávy: A věděli jste, že po vás tedy policisté jdou? Pavel Dovhomilja: Jasně že jsem to věděl – nebo mluvilo se o tom v té souvislosti tak, jak to teď de facto doběhlo. To znamená, že někdo ty informace o tom, jak to bylo, musel mít. SZ: Tak proč jste vlastně neudělali nic, čím byste tomu zabránili? PD: Proč si to myslíte? Kdyby v těch bytech nebyla nahrávací studia, tak de facto to krytí bylo dobré. SZ: Jenže to nestačilo… PD: Já jsem jinam než do toho bytu a do své kanceláře nechodil.

„Výtlak“ z TOP 09

Činnost Jiřího Fremra, který podle Dovhomilji ve skupině uplatňoval politický vliv TOP 09 a spoluzařídil jmenování Mateje Augustína, zatím policie popsala účastí na jednom z divokých večírků v monitorovaném bytě. V uvolněné atmosféře jedné z párty padla věta adresovaná (od Redla či Dovhomilji) podle policie právě Jiřímu Fremrovi: „Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást.“

„Fremr do toho bytu v nějakém čase chodil úplně pravidelně,“ řekl Pavel Dovhomilja reportérovi s tím, že přesně tyto vazby hodlá popsat policii, a podle zdroje blízkého vyšetřování to také udělal.

Jiří Fremr nebyl přitom po minulých volbách v Praze ani zastupitelem. Byl však poradcem předsedy zastupitelského klubu TOP 09 Jiřího Pospíšila a také členem dozorčí rady Nadace Jana a Medy Mládkových, kde je Pospíšil hlavní postavou.

Právě blízkost s Pospíšilem dávala podle Dovhomilji Fremrovi vliv. Neboli „výtlak“, jak říkají mezi sebou lidé od Redla s Hlubučkem.

Ačkoli Pavel Dovhomilja opakovaně ve svém svědectví zmiňuje Jiřího Pospíšila, musí sám přiznat, že spolu nikdy nemluvili. „S Pospíšilem jsem se neviděl, ale Fremr vystupoval jeho jménem,“ říká a upřesňuje to tak, že Fremr vystupoval jako Pospíšilův delegát.

Podotýká také, že Jiří Pospíšil se nikdy od Jiřího Fremra neodpojil. Udělal to až poté, co byla v médiích bohatě publikována policejní zjištění. „V mnoha konfliktních situacích se od něj (Fremra) mohl distancovat (Pospíšil), nikdy to ale neudělal,“ říká Pavel Dovhomilja.

Zda Jiří Fremr od Pospíšila nějaké pověření měl, anebo se jím jenom oháněl, někdejší politikův spolupracovník redakci neřekl. Na dotazy ani žádosti o schůzky Seznam Zpráv vůbec nereagoval.

Schůzka na jihu

K roli Jiřího Pospíšila pak přidává další informaci.

Dovhomilja říká, že Jiří Pospíšil společně Petrem Hlubučkem stáli u samotného zrodu skupiny. Podle něho se oba se svými „consigliere“ (termín, který použil v rozhovoru Dovhomilja) Redlem a Fremrem potkali a domluvili rozdělení vlivu v Praze.

Pavel Dovhomilja přiznává, že se schůzky – snad ve Španělsku, nebo v Itálii, už si nepamatuje – osobně nezúčastnil, ale tvrdí, že zprávy o ní má od Redla s Fremrem, tedy od přímých účastníků.

Jiří Pospíšil takovou schůzku odmítá. Sejít se k osobnímu rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv sice odmítl, ale v SMS zprávě redakci napsal, že ve Španělsku mnoho let nebyl. Na Itálii nereagoval.

„Zcela vylučuji, žádnou dohodu jsme neuzavřeli. S panem Dovhomiljou jsem nikdy nemluvil. Pokud s ním něco řešil pan Fremr, pak to rozhodně nebylo s mým vědomím, natož pak s pověřením,“ napsal europoslanec.

Na druhou stanu Seznam Zprávy získaly dvě svědectví, která podobná setkání potvrzují, ne ve Španělsku, ale v Itálii. „Pamatuji se, že v období voleb v roce 2018 se v restauraci na Praze 1 uskutečnila schůzka, kterou uspořádal Jiří Fremr. Byl na ní Jiří Pospíšil a připojil se i Michal Redl. To si pamatuji,“ řekl Seznam Zprávám pod příslibem anonymity svědek, který je ochotný potvrdit svou výpověď případně u soudu.

Dodal, že má informace i o zahraniční dovolené, které se výše citovaní aktéři účastnili. „Bylo to v létě roku 2019. Pamatuji si, že vyprávěli o pobytu v Itálii. Byl tam Pospíšil, Fremr i Redl,“ dodal zdroj.

Z rozhovoru: Jak kupoval kryptované telefony Seznam Zprávy: Jak se znáte s Pavlem Němcem? Jak to bylo s kryptovanými telefony? Pavel Dovhomilja: On je koupil, já nevím, možná jeho advokátní kancelář. Ale je prostě správcem. Přijdete za Němcem, zaplatíte fakturu a na recepci si vyzvednete čistý telefon. SZ: Kdo všechno je měl a jak to fungovalo? PD: Já jsem jenom kupoval od Pavla Němce a dal jsem je těm lidem. SZ: Celá ta skupina měla telefony, které jste kupoval vy? PD: Já jsem koupil telefon, někomu jsem ho dal a pak v rámci „dělíček“ jsem dostal zaplaceno i za ty telefony. To byly náklady k projektu, kdybych to definoval jako podnikatel.

Deset jako provize

Pavel Dovhomilja říká, že Jiří Fremr chodil na tajné schůzky do bytu a Redl mu opravdu peníze dával. V tomto bodě však jako svědek narazil na zřejmě nejslabší místo policejního pátrání. Policisté sice podle dosavadních zjištění o případu natočili dělení peněz, ale přesně nevědí, za co ty peníze byly.

Zároveň je to však místo, kde může být Dovhomiljovo svědectví klíčové – jeho firmy byly totiž důležité v tom, jak dostat peníze ze zmanipulovaných zakázek ven. „Dělali jsme to pomocí subdodávek,“ přiznává Pavel Dovhomilja. „Mám IT firmy a prostě jsme zajistili, aby zrovna ty dostaly zakázku od toho, kdo měl smlouvu s dopravním podnikem,“ říká a uvádí konkrétní příklad.

Mělo jít o zakázku na vypořádání autorských práv k povrchové dopravě. Matej Augustín dostal za úkol zajistit, aby dopravní podnik uzavřel smlouvu s firmou Xanthus. Konečnou cenu ale vymýšlela skupina kolem Michala Redla. „35 byla cena práv plus 10 = 45. Což byla prodejní cena autorských práv dopravního podniku. Těch deset byla z mého pohledu provize pro toho, kdo ten obchod dotáhne,“ vysvětluje Dovhomilja.

Z rozhovoru: Vizitka s číslem 508 Foto: Seznam Zprávy Vizitka s číslem 508. Patřila podle policie do konspiračních opatření v Hlubučkově skupině. Číslo 508 bylo označení kanceláře finančního ředitele dopravního podniku a člena skupiny Mateje Augustína. Ten ji vymyslel. Policie tvrdí, že tuhle sadu skupina vypustila mezi vybrané lidi, od nichž by mohla korupcí získat peníze. Pavel Dovhomilja: Tohle zrovna z celého příběhu byla největší kravina. Prostě Matej v nějakém jeho záchvatu to vymyslel a já jsem je nechal vytisknout. Ležely mi asi půl roku na stole v Karlíně, a když jsme se stěhovali, tak jsem je takhle vzal a hodil je do koše. Myslím, že žádná neexistuje, prostě to byla černá kartička s číslem 508, a to bylo všechno. Ale mně to přišlo směšné.

Přestal se dělit

Dohoda o spolupráci mezi „zástupci“ dvou politických stran a také dělení peněz fungovala podle Dovhomilji po určitou dobu. Jak se to však při podobných situacích stává, kvůli penězům nastal problém.

Kolem roku 2020 se spolupráce začala hroutit. Podle Dovhomilji za tím stál fakt, že Fremr nebyl ochoten plnit své závazky. Zatímco Redl, říká Dovhomilja, „poctivě“ peníze vyplácel, Fremr se k tomu neměl, prý se dělit nechtěl.

„Začalo tam docházet ke sporům, Fremr svou část dohody neplnil,“ vzpomíná Pavel Dovhomilja. A tak se skupina postupně rozkližovala, až zločineckou organizaci rozbila policie.

Pavel Dovhomilja opakovaně během rozhovoru připomene, že systém manipulací a korupce, který nyní policie rozplétá, „dělají i další strany“.

„Jen my to dělali blbě. Ostatní mají lepší byty,“ poznamenává sebekriticky, čímž odkazuje na to, že konspirační byt, který si vybrali na tajné schůzky, natáčela policie.