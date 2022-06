Rakušan: Gazdíkovi jsem doporučil, ať šifrovaný telefon rozkope a vyhodí z okna

Premiér Petr Fiala ani žádná z vládních stran nevidí důvod k rekonstrukci vlády kvůli vyšetřování korupce v pražském dopravním podniku. Důvěru má i ministr vnitra Vít Rakušan, jehož straničtí kolegové v kauze figurují. Je tím vše vyřešeno?

Hostem Ptám se já byl ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Ministr vnitra Vít Rakušan má důvěru vlády, uvedl včera premiér Petr Fiala (ODS) po jednání kabinetu. O jeho odstoupení z ministerské funkce usilovala opozice poté, co vládou otřásla kauza nyní již bývalého náměstka pražského primátora a člena Starostů a nezávislých (STAN) Petra Hlubučka. Ten patří mezi obviněné v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku.

A kvůli stykům s dalším obviněným – podnikatelem Michalem Redlem, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře, oznámil v neděli rezignaci z funkce ministra školství i místopředsedy STAN Petr Gazdík. Podle šéfa kabinetu by tak teď mělo být prioritou najít především jeho nástupce.

Vypadá to, jako by se nejostřejší fáze skandálu uklidnila. Vládní strany zřejmě doufají, že z policejních spisů už nic zásadního nevyplyne a pevnost kabinetu v čase začínajícího předsednictví EU už nic dalšího nerozviklá. Těžká práce ale čeká hnutí STAN, které bude muset přesvědčit své voliče, že dokáže prosazovat čistotu v politice, byť se jeho čelní představitelé zapletli do korupčního skandálu a mají spojení s lidmi s problematickou minulostí.

Skončila pro starosty kauza několika rezignacemi? A co musí hnutí STAN udělat, aby získalo zpět důvěru svých voličů?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Poprvé za dobu, kdy se s Petrem Gazdíkem známe a máme přátelský vztah, jsem na něj křičel, a to poměrně dlouho. Považoval jsem to poměrně za nepochopitelnou věc, protože jsem netušil, že nějaké kontakty k podivné osobě pana Redla tady byly. Okamžitě jsem Petra Gazdíka žádal o vyvození odpovědnosti. Byť není v kauze obviněný ani není podezřelý, ty kontakty jsou ve světle doby nevysvětlitelné. Každopádně politickou odpovědnost Petr Gazdík vyvodil během hodin. Postavil se k tomu čelem.

3:00 – V roce 2017 jste na to poprvé upozornila a já v roce 2019 nastoupil do předsednické funkce a jasně jsem deklaroval, že všechno, co se týká takto podivných a problematických osob v našem hnutí, musí skončit. Musí se udělat tlustá čára. Hnutí STAN za mého vedení přivedlo spoustu nových lidí a STAN se posunul z nějaké puberty, kde se objevovali lidé tohoto typu. Tvrdím ale, že tito lidé nemají vliv na to, jak STAN funguje. Ti lidé mi ale neříkali všechno, netušil jsem, že kontakty přetrvávají, a je to pro mě velkým zklamáním. I to je důvod, že lidé, kteří se jakkoliv podíleli na kontaktech s těmito osobami, nebudou už nikdy ve vedení hnutí STAN.

5:00 – Petr Gazdík vyvodil politickou odpovědnost okamžitě, ačkoliv měl na ministerstvu dobré výsledky. To je velmi silné. Petr Gazdík by si za to zasloužil trojku z chování, ale to, co v těch spisech je, není na vyloučení ze školy.

7:00 – Jako ministr vnitra šifrovaný telefon mám, ale za celou dobu ministerské dráhy jsem ho nepoužil. Rozhodně bych ho nepoužil na komunikaci s nějakým prapodivným podnikatelem. To v pořádku není a vrhá to divné světlo. Petru Gazdíkovi jsem doporučil, ať šifrovaný telefon rozkope a vyhodí z okna a takové věci nedělá. Nemyslím, že se má za co stydět a že by za ním stálo nějaké podezření z trestného činu.

8:00 – Tito lidé se vzdávají funkcí a je tu jednoznačný názor našich členů – protože jsme demokratické hnutí – a ten je, že ani Stanislav Polčák, ani Petr Gazdík nebudou ve vedení STAN. Naše hnutí ale není stejné nebo ještě horší, s tím nesouhlasím. Přišli jsme se spoustou nových lidí a máme potenciál být někým úplně jiným.

9:00 – Nic takového bych neudělal, to je důvod mé velmi tvrdé konverzace s oběma pány. (…) Takoví lidé už nebudou STAN nikdy reprezentovat v nějaké exekutivní funkci. Samozřejmě je pro mě zklamání, že pokračovali v něčem, co jsem identifikoval za věc, která je riziková, nepochopitelná.

11:00 – Petr Gazdík nespolupracoval s Radovanem Krejčířem, kdyby informace ze spisů predikovaly jakékoliv podezření, že se Petr Gazdík podílel na činnosti té skupiny, je to něco jiného. Ten spis jsem ale viděl od novinářů a žádný jiný přístup do toho dokumentu nebudu chtít. Petr Gazdík udělal neomluvitelnou pitomost, ale nic trestného.

14:00 – Gazdík bude určitě komunikovat s členskou základnou a jako předsednictvo budeme vyvozovat na sněmu osobní zodpovědnost. V tu chvíli ukážeme, že jsme schopni se odříznout od staré personální sestavy, která ho historicky zakládala a přivedla ho do té neveselé puberty.

16:00 – Jestli se objeví nová jména napojená na pana Redla, to nevím. Nevím, kam se bude policie ubírat. Ale vylučuji, že to bude někdo napojený na vrcholné politiky hnutí STAN.

18:00 – Stanislav Polčák vycházel z té pražské organizace, tam jsem měl dlouhodobě jinou představu, kdo by ji měl vést, před lety jsem podpořil protikandidáta Petra Hlubučka, kterým byl Jan Lacina, a to velmi intenzivně. Ve chvíli, kdy na něj vyšly jakékoliv informace okolo Petra Hlubučka, hned jsem ho konfrontoval mezi čtyřma očima a ptal se ho na nejrůznější podezření, která vynášeli novináři. Petr Hlubuček začal odpovídat, že jsem ho nikdy neměl rád, že oslabuji pražskou organizaci: „Ty jdeš proti nám, snažíš se, abych nebyl lídrem v komunálních volbách, snažíš se vytvářet kliky, abys mě odstranil z předsednické pozice.“ Ano, já tohle všechno dělal. Dělal jsem vše, aby Petr Hlubuček nebyl lídrem pražské kandidátky, tím se také nestal. Nevěřil jsem mu. My ale nejsme monokratické hnutí ANO a hnutí, které ukáže na nějakého člověka a on další den ve funkci nebude. Jsme hnutím, kde volí členská základna, ale já dělal maximum pro to, aby ta pražská organizace vypadala jinak.

20:00 – Už máte jméno nového ministra školství? Máme tři jména, která by mohla nahradit Petra Gazdíka na postu ministra školství. Budu se s nimi dnes bavit. (…) Na resortu nám velmi záleží. Chceme přijít se jménem, které nebude třeba mediálně třaskavé, ale bude to člověk, který to zvládne a nebude na sobě mít stín pochybnosti s nějakými divnými kontakty.

21:30 – Rádi bychom přišli s člověkem, který bude reprezentovat naše hnutí.