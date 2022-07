Janek Kroupa: O klíčovém svědectví v kauze Dozimetr

V kauze Dozimetr vyplouvají na povrch další informace o napojení politiků na hlavní aktéry případu. Fungování organizované skupiny a také linku mířící do bezprostředního okolí europoslance Jiřího Pospíšila z TOP 09 popsal jeden z obviněných – a kromě policie mluvil i s investigativním reportérem Seznam Zpráv Jankem Kroupou. V čem je svědectví důležité? A je skutečně možné ho považovat za důvěryhodné?

Jakou roli hrál v kauze Dozimetr podle vlastních slov podnikatel Pavel Dovhomilja a jak byl podle něj do aféry zapojený europoslanec a předseda pražské buňky TOP 09 Jiří Pospíšil.

Nezbytné nicméně bylo ověřit, jestli Dovhomilja pro Seznam Zprávy uvedl to samé, co na policii. A to se podle novináře podařilo. Relevanci výpovědi prý navíc podpořilo další novinářské pátrání a nezávislé zdroje.