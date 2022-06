Svět Hlubučkovy party: volala přes šifrované mobily, cifry psala na tablety

Jedna sada vizitek obsahovala číslo 508, to znamená označení ředitelovy kanceláře v sídle dopravního podniku. Policie tvrdí, že tuhle sadu skupina vypustila mezi vybrané lidi, od nichž by mohla korupcí získat peníze. Když pak člověk při jednání s Augustínem ukázal navštívenku s číslem 508, bylo vše jasné. „Augustín pozná, že jedná s osobou, se kterou organizovaná zločinecká skupina uzavřela dohodu,“ popsali kriminalisté.

Zároveň vznikla databáze preferovaných lidí se speciální vizitkou. „Aby bylo možné zareagovat, pokud by se tato vizitka dostala do nesprávných rukou, tedy pokud by s takovou vizitkou přišel slovy Augustína ‚nějaký estébák (…) otestovat, jestli funguje systém,“ popsala policie.

Ani v Redlově bytě v Dlážděné ulici se nemluvilo o všem. Částky se podle obvinění psaly na tablety, ukázaly se ostatním účastníkům schůzek a pak zase smazaly. „Ne, bylo to tak, protože já jsem to držel pro něho a to se rozhodilo dál tomu původnímu, ti si vzali takhle,“ říká Redl podle policistů na jedné nahrávce při ťukání do přístroje – detektivové vše viděli, podařilo se jim totiž Redlovi do bytu nainstalovat kamery.