Náměstkovi říkali Slepičák. Dejte mu 104, nahrála policie dělení peněz

Redl s Hlubučkem podle policie stáli v čele skupiny lidí, o níž dokument čítající 88 stran uvádí, že zasáhla do osmi zakázek – buď machinacemi, aby vyhrála konkrétní firma, nebo tím, že vydírala stávající dodavatele dopravního podniku: zaplatíte, nebo vás vyměníme.

„My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat,“ cituje usnesení o zahájení trestního stíhání tajně nahraná slova člena skupiny Pavla Dovhomilji.