Soud poslal do vazby dalšího obviněného v kauze Hlubuček

Soud poslal do vazby čtvrtého obviněného v kauze, v níž detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu prověřují úplatky a ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku.

„Obviněný byl vzat do vazby,“ řekl žalobce Adam Borgula, který případ dozoruje. Více se o průběhu jednání nechtěl vyjadřovat.

Advokát Vlastimil Rampula, který Kose zastupuje, doplnil, že byla na jeho klienta uvalena vazba, protože by mohl podle soudu uprchnout nebo ovlivňovat další obviněné nebo nevyslechnuté svědky. Tuto informaci poté potvrdila také mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 9 Barbora Chlostová.

Když minulý týden policie skupinu pozatýkala a dělala domovní prohlídky, byl Pavel Kos v zahraničí. Jak už Seznam Zprávy popsaly, měl být na golfovém turnaji v Rakousku. Podle jeho advokáta se však v sobotu po návratu do Česka sám přihlásil policii.

Detektivové do obvinění popsali, že Pavel Kos nejenže řešil ovlivnění zakázek pražského dopravního podniku, ale mimo jiné také žádal Zakaríu Nemraha o lustraci SPZ aut. Důvodem bylo to, že se skupina obávala, že by mohla být fyzicky sledována.