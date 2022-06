Konec éry nevinnosti: Vláda a STAN po výbuchu časované bomby zvané Dozimetr

Vládní hnutí STAN čelí kritice kvůli záležitostem, které vyšly na povrch v souvislosti s policejní akcí Dozimetr. Ministr školství Petr Gazdík, jehož jméno v policejních spisech rovněž figurovalo, byť jen okrajově, už oznámil svou rezignaci na post ministra školství i na funkci místopředsedy STANu. Někteří ale volají i po rezignaci předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana. Může vzniklou situaci ustát?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Ministr školství Petr Gazdík se vzdal funkce ministra školství. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil své členství ve STAN. Oba doplatili na vazby s lobbistou Michalem Redlem, který je obviněný v kauze Dozimetr.

Zejména z opozice ale začínají znít hlasy, že by politickou odpovědnost měl nést i ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan. Podle komentátora Seznam Zpráv Jindřicha Šídla ale tlaky může ustát.

„Vláda je tím skutečně poškozená. Je to jejich první skandál tohoto typu. A ty zkušenější vládní strany vědí, že první znamená, že je první z mnoha. Éra nevinnosti vlády tak skončila,“ říká Šídlo.

Kauza Dozimetr – tedy ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku – od minulého týdne diktuje politické dění v zemi. O post náměstka pražského primátora nebo starosty Lysolají přišel obviněný Petr Hlubuček, z křesla ministra školství na konci měsíce odejde Petr Gazdík (STAN).

O napojení některých členů Starostů a nezávislých na dnes obviněného lobbistu Michala Redla se podle komentátora Seznam Zpráv Jindřicha Šídla vědělo několik měsíců. „To, že tam mají časovanou bombu, všichni věděli nebo respektive ti, kteří by to měli vědět, tak to myslím, věděli. Není možné, aby se jim tahleta informace vyhnula,“ popisuje.

Neexistuje žádná spolehlivější metoda ke zničení politické strany než její účast ve vedení magistrátu hlavního města Prahy. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) June 15, 2022

Dalším, komu by kauza mohla setnout vaz, by podle Šídla mohl být europoslanec Stanislav Polčák, který se s Redlem také scházel. Z toho důvodu také v pondělí pozastavil své členství ve STANu.

„Pokud by chtěli vytvořit (hnutí STAN – pozn. red.) dojem, že skutečně nastává nová politická kultura, bez ohledu na to, co se ale dělo poslední čtyři roky, tak by asi pan Polčák něco složit měl,“ myslí si komentátor.

„Rakušan nemá nástupce“

Ačkoli jde o „komunální kauzu“, může totiž podle Šídla ovlivnit i vyšší politická patra a také vládní koalici. Následky ale nejvíce pocítí Starostové a nezávislí, kteří po loňských parlamentních volbách plánovali v dalších měsících posílit svou pozici.

„Doběhlo je to, co se stalo snad každé politické straně, co já pamatuju, a to je existence její pražské organizace a její angažmá v čele Prahy,“ říká Šídlo. Jedinou výjimkou jsou podle něj Piráti. „Ale není všem dnům konec, ještě nějakou chvíli vládnout budou,“ dodává.

Předseda hnutí Vít Rakušan ale podle komentátora svou pozici – tedy post ministra vnitra – může uhájit. „Ono také mezi námi, kdo by to jiný dělal? To hnutí je teď v tak kritické situaci, že tam není jeho nástupce,“ upozorňuje.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jestli by měl podle Jindřicha Šídla rezignovat na funkci europoslance i Stanislav Polčák, nebo co celá kauza vypovídá o prostředí, v jakém politická reprezentace funguje. Poslechněte si v audiu na začátku článku.

