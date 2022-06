Přehledně: Co už kauza Dozimetr způsobila a jak dál ovlivní politiku

Pražská radní Hana Kordová Marvanová ale v rozhovoru pro Seznam Zprávy kromě jiného řekla: „Obrátila jsme se i na předsedu Víta Rakušana a naznačila jsme mu, že se jedná o věci, které jsou v rozporu s principy boje proti klientelismu a korupci, a protože volební program držím, tak mám problémy s panem Petrem Hlubučkem a Stanislavem Polčákem. A pan Rakušan to neřešil. Přišla jsem mu říct, že ta situace je neúnosná, že je na mě vyvíjen neúnosný tlak ohledně různých věcí, nešla jsem do podrobností, to je pravda. Neviděla jsem ale zájem od pana Rakušana si vyposlechnout podrobnosti kauzy, a dal mi najevo, že nemá možná sílu jako předseda strany to řešit, a neřešil to.“