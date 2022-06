Rakušana jsem na Hlubučka upozornila. Neřešil to, tvrdí radní Marvanová

Pražská radní Hana Kordová Marvanová byla do zastupitelstva v Praze zvolená za STAN. Spolupráce ale nadále pokračovat nebude, v letošním roce kandiduje do Senátu za koalici Spolu.

S vedením hnutí STAN se Marvanová nerozešla v dobrém, mimo jiné kvůli tomu, že na ní měl vyvíjet nepřiměřený tlak teď už bývalý náměstek primátora a exšéf pražské organizace STAN Petr Hlubuček.

Své výhrady k fungování hnutí shrnula začátkem roku v dopise předsedovi Vítu Rakušanovi. V rozhovoru pro Seznam Zprávy v neděli řekla, že indicie byly, šéf strany to ale podle slov Marvanové neřešil. „Nedokážu říct, jestli věděli detaily. Určitě věděli, že to není v pořádku, protože se dávalo najevo, že Praha je stát ve státě, že to celostátní STAN nedokáže ovlivnit,“ řekla Marvanová.

V souvislosti s bývalým náměstkem primátora Petrem Hlubučkem jste upozorňovala na řadu podezřelých věcí. Jaká byla reakce zástupců STAN?

Řešila jsem to především v rámci pražského STANu a pochopila jsem, že buď není vůle to řešit, anebo jsou lidé, kteří by to chtěli řešit, ale nemají sílu a možnost to změnit. Obrátila jsme se i na předsedu Víta Rakušana a naznačila jsme mu, že se jedná o věci, které jsou v rozporu s principy boje proti klientelismu a korupci, a protože volební program držím, tak mám problémy s panem Petrem Hlubučkem a Stanislavem Polčákem. A pan Rakušan to neřešil. Přišla jsem mu říct, že ta situace je neúnosná, že je na mě vyvíjen neúnosný tlak ohledně různých věcí, nešla jsem do podrobností, to je pravda. Neviděla jsem ale zájem od pana Rakušana si vyposlechnout podrobnosti kauzy a dal mi najevo, že nemá možná sílu jako předseda strany to řešit, a neřešil to.

O jaké kauzy konkrétně šlo, jaké problémy jste zmínila?

Jednalo se jednak o zakázky na magistrátu, také o právní služby, pražský dopravní podnik a o nevýhodné obchody s nemovitostmi na magistrátu.

Jak si vysvětlujte, že Vít Rakušan nezasáhl, když jste ho podle svých slov upozornila?

Dal mi najevo, že nemá jako předseda strany možnost vyřešit pražskou organizaci. Dále jsem to řešila v rámci pražské organizace, ale byla jsem v tom úplně osamocená.

Vedení STAN tedy podle vás vědělo o problémových záležitostech kolem pana Hlubučka ještě před policejním zásahem?

Nedokážu říct, jestli věděli detaily. Určitě věděli, že to není v pořádku, protože se dávalo najevo, že Praha je stát ve státě, že to celostátní STAN není schopen ovlivnit.

Kdo tedy konkrétně věděl o problémových věcech kolem pana Hlubučka kromě předsedy Rakušana?

Mluvila jsem o tom s Janem Farským v obecné rovině, protože byl spoluautor registru smluv, a nezaregistrovala jsme ve STANu vůli přispět k tomu, aby se ty poměry změnily. Ti lidé by museli říct, pod jakými tlaky byli, proč to neřešili, pokud měli indicie, že se dějí nějaké nepravosti. Nešla jsme do detailu, když nevidíte vůli nad těmi detaily hovořit, tak to nemá smysl. Pražský STAN je specifická entita, do které možná celostátní STAN ani neviděl, nebo to tak dávali najevo.

Proč měl Petr Hlubuček výsostné postavení v rámci hnutí?

Nevím, to musí vysvětlit jiní, lidé z vedení, proč se to tolerovalo, když byly indicie. O tom, co se teď stalo, se mluvilo nejméně rok na magistrátu. Nikdo samozřejmě nevěděl, zda to nejsou dojmy a jestli se to zakládá na pravdě. Minimálně se o tom mluvilo, zástupci všech stran, slyšela jsem z různých míst, že něco třeba bude a že to bude vyšetřovat policie.

Čelila jste nějaké formě tlaku ze strany pana Hlubučka nebo lidí kolem něj?

Ve chvíli, kdy už byl tlak neúnosný a hrozilo, že mě vyloučí, a STAN dal najevo, že do voleb se mnou nechce spolupracovat, tak jsem napsala dopis panu Rakušanovi a poslala jsem mu vystoupení a zdůvodnila jsme to vztahy s panem Hlubučkem a Polčákem, kteří na mě vyvíjeli různě nátlak. Pokud jde o pana Hlubučka, tak jsem tam napsala, že se dopouštěl bossingu vůči mně. Křičel na mě, napadal mě před vlastními podřízenými, napadal moji veškerou práci, pomlouval mě. Přednesl na orgánech STANu, že budu odvolána z rady kvůli tomu, co nedělám. Tlak byl extrémní. Dopis jsem poslala panu Rakušanovi, pak jsem popsala, že jsem pracovala a že mám za sebou výsledky. Nechtěla jsem odejít bez vysvětlení, dopis jsem nezveřejňovala, protože jsem nechtěla poškozovat STAN.

Zmínila jste europoslance Stanislava Polčáka, s tím jste měla konflikt, proč?

Oni vždy vystupovali víceméně dohromady, bylo to nesmírně obtížné. Nikdy jsme se v politickém světě s takovým chováním nesetkala.

Jaký to byl politický svět, co si pod tím mám představit?

Je to nesmírně nepříjemné, nikdy jsem to neviděla, aby to takto fungovalo v politické straně, že dva lidé rozhodují všechno a ostatní se jich bojí. Nedá se v tom působit, kdyby se lidé z pražského STANu nebáli, tak by to možná řekli. Samozřejmě, že všichni nejsou špatní, je řada lidí, kterým to vadí, a mluvili se mnou. Báli se ozvat, když se ozvali, nebo se se mnou sešli, tak začali mít problémy.

Jaký k tomu měl přístup místopředseda STAN Petr Gazdík? Říkala jste mu to?

Ne, vím, že jsou přátelé s panem Polčákem, a poté, co mi pan Polčák dal najevo, že se mnou už nechtějí spolupracovat, tak jsem s panem Gazdíkem nemluvila. Vnímala jsem to jako zbytečné.

Víte, jaký měl ministr školství Gazdík vztah se zlínským podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem?

To vůbec nevím, pro mě to bylo šokující, že byli v kontaktu s panem Redlem už během naší volební kampaně. Přiznám se, že kdybych to věděla, tak nemůžu se STANem spolupracovat. Pan Redl, který byl obžalován a mohl být odsouzen s nebezpečným zločincem Krejčířem, tak to je pro mě za hranou všeho. To pro mě bylo šokující zjištění, že v tom figuruje pan Redl, že přiznali, že se s ním stýkali.

Jak hodnotíte zpětně svoji politickou zkušenost se Starosty?

Vždy jsem říkala, že to jsou konkrétní lidé, kteří to dělají, nemyslím si, že to dělá ta značka. Dělají to konkrétní lidé, kteří dělají strašnou ostudu značce. Myslím si, že STAN nemá žádné mechanismy, aby byl schopen to včas podchytit a zařídit, aby tam takoví lidé nepůsobili. A pak si myslím, že člověk, který na to nepřistupuje, tam prostě neodkáže vydržet, protože ho ti lidé vyloučí, to se stalo mně.

Je to pro vás zklamání?