Rakušan: STAN potřebuje v čele jiné lidi, Gazdík by měl vyvodit zodpovědnost

Kauza Dozimetr kolem pražského dopravního podniku otřásá vládním hnutím STAN. Ve vazbě skončil dnes již bývalý předseda pražské organizace STAN Petr Hlubuček, který je podezřelý z přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině.

V policejních dokumentech se však objevilo i jméno místopředsedy a Rakušanova klíčového spojence Petra Gazdíka. Ministr školství sice není pro policii podezřelý, kriminalisté však zjistili, že se Gazdík stýká s hlavní postavou kauzy a lobbistou Michalem Redlem.

Rakušana to zaskočilo. Aby STAN přežil, bude na letošním volebním sněmu usilovat o nové vedení hnutí a výměnu lidí, kteří jsou s kauzou kolem Redla a Hlubučka jakkoliv spojeni. To by se tedy týkalo i ministra školství Gazdíka.

„Jsem z těchto schůzek překvapen. Osobně bych se s panem Redlem nikdy nesetkal, i kdyby o to stokrát žádal. Budu se Petra Gazdíka ptát, proč takové schůzky probíhaly,“ uvedl Rakušan v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Lobbistu Michala Redla v kauze Dozimetr policie obvinila. Uvedla ho i jako šéfa organizované zločinecké skupiny, která se podle vyšetřovací verze snažila mimo jiné ovlivňovat mnohé zakázky pražského dopravního podniku. Kdo všechno Redla v hnutí STAN znal a zná?

Začnu od sebe: Michala Redla jsem v životě neviděl. Dokonce nevím, jak Michal Redl vypadá. Nemám na něj ani telefonní číslo, neměl jsem na něj nikdy žádný kontakt.

Nikdo vás s ním nechtěl seznámit?

Nikdo nikdy neměl tendenci mě s ním seznámit. Nikdy mě – ani přes žádného prostředníka – pan Redl nekontaktoval, abych se s ním sešel. Můj kontakt s ním je absolutně nulový. Myslím, že o tom svědčí i to, co se píše v médiích – těch 88 stránek policejního spisu. Kdo podle mých informací byl v přátelském styku k rodině Redlových, byl europoslanec Stanislav Polčák, který jako právník zastupoval jeho otce. Ten s ním v kontaktu historicky byl.

Teď se ukázalo, že v rozsáhlém kontaktu byl i Petr Hlubuček, se kterým jsem o tom všem v jedné osobní konfrontaci hovořil. A Petr Hlubuček říkal, že ho zná jen po společenské linii. No a Petr Gazdík skrze to, že je blízkým přítelem Stanislava Polčáka a oba pocházejí ze stejného kraje.

Padni komu padni

Co se týče ministra školství Petra Gazdíka, naštvalo vás to? Protože teď se podle vyšetřovatelů ukazuje, že se oba pánové stýkali i po volbách. V policejním spisu jsou zmíněné dvě schůzky.

Já jsem o žádných aktuálních schůzkách Petra Gazdíka s panem Redlem nevěděl. Spis jsem neviděl do doby, než mi ho poskytli novináři. To se stalo ve čtvrtek večer, což je situace, kterou mi možná nikdo nebude věřit. Ale já v žádném případě policii nekontaktoval, nebavil jsem se s nikým z vyšetřovatelů a myslím si, že policie má v této situaci postupovat skutečně způsobem padni komu padni.

Myslím si, že není lepší důkaz pro to, že policie pracuje, než to, že ta kauza je řešena tímto způsobem. Já jsem se dozvěděl ve čtvrtek od novinářů o obsahu spisu, tedy o tom, že tam figuruje i Petr Gazdík. Nikoliv v roli obviněného, dokonce ne ani v roli podezřelého, ani ne vyšetřované osoby, ale jako někdo, kdo byl s Michalem Redlem v kontaktu.

Ta informace mě každopádně překvapila a s Petrem Gazdíkem mám svolanou schůzku, kde od něj budu chtít slyšet vysvětlení. Teď nebudu říkat, že mě to zklamalo. Ale že jsem z toho byl překvapený, to ano.

Jak se díváte na to, že ministr školství se i po volbách sešel s člověkem, který je částečně omezen na svéprávnosti, má opatrovníka, který mu musel odsouhlasit i svatbu. Navíc figuroval i v kauzách zločince Radovana Krejčíře. Proč se s takovým člověkem vůbec někdo potkává?

Nebudu mluvit za Petra Gazdíka. Jak říkám, jsem z těchto schůzek překvapen. Osobně bych se s panem Redlem nikdy nesetkal, i kdyby o to stokrát žádal. A znovu: budu se Petra Gazdíka ptát, proč takové schůzky probíhaly.

Z toho, co jsem z médií pochopil, jedna schůzka měla být ve Zlíně, v nemovitosti, kde má kancelář i kolega Petra Gazdíka. Ve stejné nemovitosti má kancelář i Michal Redl a nějakým způsobem se tam setkali. Nechci to žádným způsobem omlouvat ani relativizovat, sám říkám, že bych takové schůzky odmítl. Nerozumím tomu a budu chtít slyšet vysvětlení.

Peníze pro hnutí STAN? Rakušan to odmítá v policejnim spisu kriminalisté zmiňují možnost, že peníze z dopravního podniku mohly sloužit i na provoz hnutí STAN. Ve spisu se konkrétně píše: „Vedle možného dílčího obohacení uvedených podezřelých osob měla být společným jmenovatelem (motivem) obou způsobů páchání snaha o protiprávní získání finančních prostředků z majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., popř. další společností ovládaných Magistrátem hl. m. Prahy, jež měly být primárně určeny na sanování nákladů, které měl vynaložit pan Michal Redl na volební kampaň politického uskupení STAN, jenž má stát v pozadí zlínské buňky tohoto uskupení.“ Šéf hnutí Vít Rakušan to však odmítá. nechal prý vše zkontrolovat a peníze od Redla a spol. do STAN podle něj nešly.

Znovu. Nepřijde vám podezřelé, že se Hlubuček, Polčák či Gazdík stýkali s takovým člověkem?

Stanislav Polčák se nikdy netajil, že zná rodinou Redlů. Začalo to tatínkem, který byl významný podnikatel bez jakékoliv poskvrny nebo podezření, že by se dopouštěl něčeho špatného. Takže tam bych rozuměl tomu, že byly nějaké rodinné vazby.

U Petra Hlubučka jsem samozřejmě neměl představu, za jakých podmínek a proč se scházejí. Z toho spisu mě to samozřejmě děsí a považuju to za věc, která je neakceptovatelná v každé normální zemi, v každé normální politické straně. Postup policie – a já tady nebudu křičet, že je to kauza a že je to účelovka, že je to kampaň – je zcela legitimní. Samozřejmě ctím presumpci neviny a nebudu tvrdit, že má být někdo odsouzen, ale ten spis minimálně vyvolává podezření na kriminální pozadí celé věci. Policie evidentně zasáhla správně.

Vysvětlil vám někdo ze straníků, proč se s ním někteří scházeli, proč byl tak důležitý? Kvůli financování hnutí?

To naprosto odmítám. Nechal jsem si velmi podrobně projít financování STANu za období mého předsednictví. Absolutně žádný dar od pana Michala Redla není.

V roce 2017 Stanislav Polčák kvůli vazbám na lobbistu Michala Redla nekandidoval na sněmu na místopředsedu STAN. Co teď Petr Gazdík, neměl by učinit podobný krok?

Znovu opakuju, že Petr Gazdík ve spisu nefiguruje v žádné pozici podezřelého, kterému by se podsouvalo, že s panem Redlem cokoliv domlouval. Že by byl součástí nějakého spolčení a že by tady vedl nějaké hovory, které by zavdávaly podezření. To je ten zásadní rozdíl, který tam vidím.

Nicméně celá situace vyvolává minimálně špatný dojem. Myslím, že každý soudný politik, který je v nějaké politické funkci, má vyvozovat zodpovědnost i z toho, co vyvolává nějaký dojem.

Je to důvod, proč svoláte volební sněm?

Už jsem avizoval, že chci svolat celostátní sněm – a to ještě letos. Myslím si, že sněm je v každé normální a demokratické straně tím pravým místem pro vyvození politické zodpovědnosti. Pokud jsou ti jednotlivci soudní, zodpovědnost spočívá v tom, že se už o nějaké konkrétní funkce nebudou ucházet. Byl bych rád, kdyby se STAN vrátil tam, s čím jsem do toho jako předseda šel. Aby se vrátil tam, co lidé na regionální úrovni, ale i ti v našem poslaneckém klubu či ti, kteří sedí za STAN na krajích, prostě naplňují. To znamená hnutí, které vyrostlo zespoda a řeší problémy dobře, efektivně, prakticky. Jsou to lidé se zkušenostmi, s důvěrou lidí a občanů. A je to hnutí, které se distancuje a bude distancovat od veškerých špinavých praktik v politice.

Není podle vás ohrožena stabilita vládní koalice? Není ve hře, že byste uvažoval o výměně ministra Petra Gazdíka v kontextu této kauzy?

S Petrem Gazdíkem se potkáme a určitě se na ty věci budu ptát. A samozřejmě budu velmi pozorně poslouchat. Pokud se ptáte na stabilitu vládní koalice, chápu, že by to bylo velké přání opozice. Chápu, že tady máme velmi nervózní dobu, chápu, že by byli nejradši, abych z ministerstva vnitra odstoupil, protože v jejich stylu uvažování ministr vnitra ovládá policii. Já jim teď dokazuju, že policii neovládám. K odstoupení nevidím důvod a pracuju na očistění STANu, aby nebyl zátěží pro vládní koalici, aby nebyl tak velkým zklamáním pro voliče. Určitě ale není ohrožena stabilita vládní koalice.

Do čela noví lidé

Když se podíváme na nejužší vedení, jste snad jediný, kdo neměl nějaký vážnější problém. Projde vedení kompletní proměnou?

Zapomněl jste na Jana Farského. Je stále prvním místopředsedou a je to jeden z nejpoctivějších politiků, které jsem poznal. Jan Farský každopádně své místo ve STAN má.

Ale nezapomínejme na další lidi. Máme místopředsedkyni Věru Kovářovou, máme senátora Miroslava Balatku, máme tam poslance Lukáše Vlčka a další. To jsou všechno lidé, kteří v předsednictvu jsou a jsou to lidé STANu. Z toho, že se tady koncentruje pozornost na nejznámější obličeje, rozhodně radost nemáme, ale i v současném předsednictvu je celá řada osobností, které jsem vám teď jmenoval. Které nemají žádný politický škraloup, které prošly politickým životem odspoda a život hnutí ovlivňují výraznějším způsobem, než mnozí z těch známějších. Takže nemám strach o to, že by v nejužším vedení nebyli lidé, kteří by nebyli poctiví.

Připouštíte, že STAN je v doposud své největší krizi?

Nelakuju realitu na růžovo. Vnímám, že jsme v krizi, vnímám, že v téhle chvíli běžíme o to nejzákladnější, co je: udržet si nějaké zbytky důvěry lidí a potom růst. Ale k tomu je právě potřeba nějaká silná obroda. Já chci být symbolem změny. Chci obhájit svoji práci, která ve STANu byla dobrá, a chci se vyhnout všem těm excesům. A chci nechat vyrůst generaci politiků, která tu změnu bude reprezentovat. Ale záleží na delegátech.

Byl byste pro řešení, že ten, kdo měl jakoukoliv spojitost s Michalem Redlem, vypadne z nejužšího vedení STAN?

Tlustá čára je potřeba. A pokud se ptáte na můj osobní názor, já bych si představoval, aby to předsednictvo bylo plné nových lidí. Je potřeba teď ukázat, že novost, chuť dostát změny musí být naplněna úplně. Nemyslím si však, že ze současného předsednictva by se někdo dopustil něčeho kriminálního, že by kdokoliv měl být obviněn.

Jedním z obviněných je i Luděk Šteffel, což byl v dopravním podniku jeden z vysoce postavených manažerů, ale působil i na ministerstvu školství jako konzultant. Petr Gazdík říká, že ho nezná. Budete se ministra ptát i na tohle?

Určitě se na to budu ptát, ale pokud se jedná o nějaké IT služby, tak si skutečně myslím, že tady žádná provázanost není. Jsem ministrem už půl roku a vím, jak to chodí. A rozhodně jako ministr nemám přehled o tom, kdo byl konzultantem našich IT specialistů. Skutečně si myslím, že to není přímá zodpovědnost ministra. Tady bych Petra Gazdíka z ničeho nepodezíral, tady se ho jasně zastávám.

V kauze Dozimetr se policie zajímá i o Pavla Kose. Podnikatele odsouzeného v minulosti za daňové podvody, blízkého přítele Michala Redla. Podle policie se v aktuální kauze podílel na machinacích se zakázkami a byl také u rozdělování peněz z úplatků. Pavla Kose prý před lety měl přivést Stanislav Polčák jako člověka, který má shánět pro hnutí peníze. Jak je možné, že se pan Polčák obklopil takovými lidmi?

Já si pana Kose nepamatuju. Ten člověk byl obviněn a v té chvíli – to jsem si zjišťoval, ne že bych si to pamatoval – byl rozvázán jakýkoliv smluvní vztah se STAN. Byla to krátká historka, která fakticky nikdy nebyla naplněna. Ten člověk fundraising pro STAN nedělal, protože jakmile mu bylo sděleno obvinění, STAN s ním kontakty rozvázal.

Pošta v řešení

Lobbista Michal Redl se v minulosti sešel i s generálním ředitelem České pošty Romanem Knapem, jak zkraje roku informovaly Seznam Zprávy. Budete nějak – i v kontextu aktuální kauzy – tuhle schůzku znovu řešit?

Určitě. Tak za prvé, a to chci zdůraznit, pan generální ředitel se setkal s panem Redlem na schůzce v době, kdy jsem nebyl ministrem vnitra. On se s ním setkal, když byl ministrem ještě Jan Hamáček. Já v té době pana Knapa ani neznal. O jeho schůzce s Redlem jsem se dozvěděl, až když na ni upozorňovali novináři. Generálního ředitele jsem si pozval, ptal se ho na tu schůzku. Jeho interpretace byla taková, že pana Redla přivedl obchodní partner.

Pokud se díváte na Českou poštu, tak jsem změnil dozorčí radu a mohu ujistit, že dojde i ke změnám v managementu. Myslím, že o očistu pošty a její odstřižení od podivných struktur, které na ni z mého pocitu působí, se snažím velmi důkladně.

Budete řešit pozici ředitele Knapa? Je to pro vás v kontextu současných událostí o to závažnější, než když jste to měl hodnotit v zimě?

Určitě ano, protože kontakt jako takový teď působí mnohem toxičtěji. Znovu říkám, že změny na České poště neskončily.

Nedůvěra Hlubučkovi

Co se týká STANu v Praze, budete z kandidátky vyřazovat i Hlubučkovi spojence? Bude obměna kandidátní listiny širší?

Půjdu na pražský výbor. Chci od pražské organizace slyšet, jak to bude řešit. Musím ale uznat, že pražský výbor se ztotožnil hned s názorem předsednictva. Nedémonizoval bych celou pražskou organizaci – vidím tam celou řadu slušných a schopných lidí. Historicky jsem měl o vedení pražské organizace jinou představu, ale nejsme diktátorskou stranou, takže teď se v Praze dostanou ke slovu i lidé, kteří mají správnou představu, co by měla pražská politika mít.

Je to například poslanec Jan Lacina?

Honza Lacina patřil k těm, kteří byli dlouhodobě v politickém souboji s Petrem Hlubučkem a určitě měl moji větší důvěru, než Petr Hlubuček, čímž jsem se netajil. Pokud se bavíme například o Davidu Duškovi (radní Prahy 5 David Dušek - pozn. red.), tak si myslím, že je to velmi schopný člověk. A jsou další poctiví lidé v pražské politice STAN.

Není to temná struktura. Jen bohužel lidé, kteří mu absolutně kazí pověst, se tam dostali k moci, což je ale zodpovědnost lidí v rámci té organizace.

Co se týče samotné kauzy a pana Hlubučka, v médiích i v zákulisí se o jeho problémech mluvilo dlouho. Zpětně viděno, udělal byste teď něco jinak?

To se strašně špatně říká, ale chtěl bych zdůraznit, že v politické práci, v normální straně to prostě takhle nefunguje. Ono to nefunguje tak, že předseda ukáže a někdo skončí. Tak to možná funguje v ANO, ale já bych v takové straně z principu ani být nechtěl. Dělal jsem maximum politické práce pro to, aby se Petr Hlubuček nestal lídrem pro komunální volby.

Proč? Nevěřil jste mu tedy dlouhodobě?

Já jsem dlouhodobě měl představu o jiném složení pražské politiky. Myslím si, že v čele kandidátky má stát někdo, kdo má charisma, vizi. Ale samozřejmě, šuškandy byly, slyšel jsem je od vás i od jiných novinářů. Na základě vašeho článku v Seznamu jsem prosadil usnesení předsednictva, aby Hlubuček zveřejnil svůj majetek, to byla moje reakce. Usnesení zavazuje všechny členy předsednictva v případě veřejného zájmu zveřejnit svůj majetek. Já jsem šel příkladem a učinil jsem to tak okamžitě..

To jsem za vámi přišel s dokumenty na byty pana Hlubučka…

Ano, celá ta kauza s byty byla zvláštní, ale v podstatě ani tohle neukazovalo na nějaký kriminální čin. Proto jsem chtěl ukázat majetek, proto jsem i na základě toho s panem Hlubučkem mluvil. Pan Hlubuček v osobní konfrontaci všechno popřel. Neměl jsem v ruce žádný důkaz, žádný papír, žádný odposlech, žádnou fotografii. Měl jsem jenom to, co se říkalo většinou v mediálním prostředí.

A já – i na základě toho, co se říkalo – jsem podnikal politické kroky, aby nebyl lídrem kandidátky a pokud by se nestalo to, co se stalo, tak bych stejně jako v předchozím volebním období usiloval o to, aby se nestal předsedou pražské organizace, na čemž jsem legitimně politicky pracoval. Motivoval jsem další lidi v rámci pražské organizace, aby došli k legitimní změně, aby Petr Hlubuček nebyl předsedou, a aby se pražský STAN vyvíjel jiným směrem.

Neměl jste být ráznější?

To je moje normální předsednická práce, která v důsledku toho, že se opravdu tím lídrem nestal, jako úplně neúspěšná nebyla. Uznávám, a teď to může vypadat jako menší ráznost, že kdybych měl nějaký důkaz o trestné činnosti, co se údajně mělo dít v nějakých bytech, jako je v tom spise, tak kdybych ten důkaz měl, tak ho za prvé předám policii, a za druhé s tím budu pracovat vnitrostranicky. Já nikdy nic takového neměl.

Členové předsednictva vám jistě potvrdí, že tlak, který jsem vyvíjel vůči pražské organizaci, i vůči Petrovi Hlubučkovi osobně, byl silný. Petr Hlubuček si ho bral osobně, že je to nějaká animozita vůči němu.

Takže důvěru k Petrovi Hlubučkovi jste neměl delší dobu?

Ano, moje důvěra vůči němu klesala. Ale neměl jsem nic v ruce, abych mohl iniciovat jeho odvolání. Můžu teď vyčítat sám sobě, že jsem měl podezření třeba více šířit, ale šířit podezření není úplně něco, co přísluší zodpovědnému politikovi, koneckonců ministrovi vnitra. Já jsem neměl žádnou informaci ani od policejního prezidenta, chci tímto absolutně očistit jméno policejního prezidenta Martina Vondráška. Před tím zásahem mě o ničem neinformoval.

Ani nikdo jiný? V tu středu ráno, kdy začala policejní razie, to byl pro vás tedy šok?

No šok… Říkalo se „Hlubuček má problémy, bůhví jak to s ním dopadne“, ale v tu středu ráno, to byl opravdu šok. A pan policejní prezident mě až ve chvíli, kdy byla informace na světě, informoval, jak probíhá realizace v Praze. Bez detailů.

Protože jsem věděl, že se věc týká našich lidí, od té doby jsem neoslovil policejního prezidenta, neoslovil jsem pana Mazánka (Jiří Mazánek, šéf NCOZ), neoslovil jsem pana náměstka Kubíka (Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta). Neoslovil jsem nikoho, nežádal jsem o žádný spis, nežádal jsem o detaily, protože si opravdu myslím, že za prvé by to byla sebevražda, za druhé si fakt myslím, že policie má pracovat tak, aby jí do toho nikdo nezasahoval.

Nebyli to jenom novináři, kteří upozorňovali na problémy pražského exnáměstka Petra Hlubučka, ale byla to například i pražská radní Hana Kordová Marvanová, která vám k tomu napsala i dopis.

V dopise mi paní Marvanová popsala, že poměry v pražské organizaci se jí nelíbí – jak jsou koncipovány primární volby, jakým způsobem to nedemokraticky pan Hlubuček vede, že se o něm říká, že má nějaké byznys kontakty na magistrátu…

Obrátil jsem se na pražskou organizaci a řekl jsem jim: tady paní doktorka Marvanová se zabývá nějakými věcmi, je to vaše politická zodpovědnost, je to váš předseda, a pokud je tady nějaký problém, tak ho budeme muset porovnat. Znovu: doktorka Marvanová vyslovila svá podezření, nějaké úvahy o něčem, která se v mnohém interně týkala procesu rozhodování v pražském STANu, ale já jsem skutečně paní doktorce tehdy odpověděl: Tak ho poražte. Poražte ho ve volbách, v primárkách. Buďte předsedkyní pražské organizace, pracujte na tom. Já jiný prostředek nemám.

Loni na podzim vás měl informovat šéf Želivky Mark Rieder, že na něho tlačí Petr Hlubuček kvůli zakázkám a obsazování klíčových pozic. Nepřinesl vám tehdy na pražského náměstka důkazy?

Přiznávám, že za mnou byl, ale nepřinesl žádné důkazy. A já jsem tehdy oslovil lidi, kteří jsou za Středočeský kraj v rámci Želivky a říkal jsem, že tady k žádným záležitostem a k žádným změnám docházet nebude. A že to se musí konzultovat se Středočeským krajem. Chci jen zdůraznit, že tam k žádným změnám nedošlo.