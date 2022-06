Gazdík v korupčním chaosu. Konec ve vedení STAN? „Zvažuji řadu kroků,“ říká

Detektivové k tomu poznamenali: „Michal Redl, jehož otec Petr byl významným sponzorem hnutí STAN, jež ostatně vzniklo z původního zlínského uskupení Nezávislí starostové pro kraj, zcela běžně komunikuje prostřednictvím mobilního telefonu s kryptografickou ochranou s místopředsedou STAN Petrem Gazdíkem (zaznamenaná komunikace v rámci sledování bytu dne 22. 4. 2021 / zde řeší mediální obraz hnutí STAN, 5. 11. 2021 / domlouvají se, že se za ním zastaví doma v Suché Lozi, což se také dne 13. 11. 2021 stalo / 8. 12. 2021 / domlouvají si schůzku, Redl uvádí, že jde o absolutně zabezpečenou kancelář a že by přišel třeba o hodinu dříve.“

Šéfa STAN a ministra vnitra Víta Rakušana informace překvapila. O nedávných schůzkách svého spolustraníka s lobbistou Redlem podle svých slov nevěděl. „Osobně bych se s panem Redlem nikdy nesetkal, i kdyby o to stokrát žádal,“ řekl Seznam Zprávám. „Budu se Petra Gazdíka ptát, proč takové schůzky probíhaly.“

Měl by Petr Gazdík odejít z vysoké politiky?

„Jednou v Suché Lozi, jednou ve Zlíně. V budově, kde má kancelář. Sídlí tam mnoho firem, mezi nimi i jedna mého kamaráda, kterého jsem šel navštívit, a při té příležitosti mě Michal Redl pozval na krátké kafe. To bylo ve Zlíně. Od této schůzky jsem s Michalem Redlem nemluvil,“ řekl Seznam Zprávám ministr školství.

Do Suché Lozi, domovské obce Petra Gazdíka, nepřijel loni v listopadu Redl sám. Dorazil i lysolajský starosta a tehdejší šéf STAN v Praze Hlubuček – tedy oba dva obvinění v aktuální kauze.

O politice se prý s Redlem bavil jen obecně. „Tak, jak třeba mluvím o politice, když zajdu na pivo do hospody. Kvůli negativním zkušenostem kolegy Polčáka jsem s ním neřešil žádné stranické záležitosti. Jednou se zmínil o mediálním obrazu STAN, že by se měl zlepšit. Bral jsem to jako názor, nikam ho nepředával. Nebyl žádným mým poradcem, ani mediálním,“ uvedl Gazdík.