Že někdo „umí Gazdíka”? To mě uráží, říká místopředseda Starostů

I na jeho jméno detektivové při vyšetřování narazili, protože podezřelí lobbisté se měli zaštiťovat známostí s ministrem. „Mě osobně uráží, pokud někdo třeba říká – a já neznám obsah těch rozhovorů, že mnou například může manipulovat nebo že třeba ‚umí Gazdíka‘. Není to tak,“ dodal.

Na to, abychom to komentovali podrobně, máme stále velmi málo informací. Zprávy o tom, že je ve hře korupce, jsou ale závažné. V situaci, kdy byl zadržen a bude probíhat vyšetřování, stěží může vést kampaň nebo pražský STAN. Ale dnes večer se mimořádně schází předsednictvo STAN, které bude situaci řešit.

Tak tehdy předsednictvo STAN svým usnesením vyzvalo Petra Hlubučka, aby otázky kolem svého majetku vysvětlil. Že to neučinil, nebo učinil až s velkým zpožděním, pokládám za velkou chybu. Politik nemá skrývat svůj majetek.

Podle mých informací o vás aktéři kauzy hovoří a špičkují se, kdo lépe vás zná. Vy přímo v případu nemáte být. Co na to říkáte, že se o vás takto bavili? Co byste jim vzkázal?