Čtyři z pěti členů vedení pražského dopravce jsou podezřelí ze zločinu

Členy dozorčí rady vyzval, aby zvážili další kroky, neboť k usnášeníschopnosti je třeba alespoň tří členů, k uzavírání smluv alespoň dvou členů představenstva. „Žádám vás o zvážení řešení této situace, pokud by stav nepřítomnosti zbylých členů představenstva trval, tak aby byl zajištěn řádný chod společnosti,“ dodal generální ředitel.

Místopředseda dozorčí rady Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) redakci potvrdil, že ve hře je odvolání podezřelých manažerů z vedení podniku. To samé uvedl i druhý místopředseda rady zastupujícího zaměstnance městského dopravce. „To je teoreticky možné. Budeme muset přijmout nějaká opatření. Je to ale politická záležitost, musí to řešit především zástupci politických stran v dozorčí radě,“ řekl Seznam Zprávám Oldřich Schneider.