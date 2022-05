Hlubuček k nemovitostem: „Může to znít divně, ale mohu si dovolit leccos“

Atmosféra v jeho pracovně na pražském magistrátu se dala krájet. Fotografa poslal domů a zprvu odmítal i původně domluvený rozhovor.

Vycouvat už ale nemohl, neboť další lavírování by posílilo pochybnosti o tom, jak přišel k majetku v jihošpanělské Andalusii.

Od začátku dubna jsme se snažili s náměstkem primátora a šéfem pražské organizace STAN Petrem Hlubučkem sejít a zjistit, jak je to s jeho nemovitostmi ve městě Torremolinos kousek od Málagy. Setkání odmítal, trval na e-mailové komunikaci.

Jenže ve chvíli, kdy se jím uváděné informace začaly rozcházet s poznatky získanými z registru ve Španělsku, začal na něj sílit tlak uvnitř STAN. Předseda hnutí Vít Rakušan jej na konci minulého týdne vyzval, aby nejasnosti kolem svého majetku vysvětlil. Připomeňme, že Hlubuček je předsedou vlivné pražské buňky STAN a ve volbách na podzim bude kandidovat na radnici hlavního města ze třetího místa.

Čtyři za pakatel

Klíčový rozpor v uplynulých dnech nastal v otázce, kolik bytů v Torremolinos (spolu)vlastní a na kolik je nemovitosti s jeho partnerem a lysolajským zastupitelem Jiřím Karvánkem (STAN) přišly. Hlubuček od začátku v několika odpovědích hovořil o čtyřech nemovitostech za souhrnných 18 milionů korun. Problém byl, že tomu neodpovídala jejich reálná hodnota, kterou Seznam Zprávy na základě odvedených daní vypočítaly na 27 milionů korun (plus další dva miliony korun na daních).

Náměstek posléze minulý pátek přišel s verzí, že cenovka 18 milionů korun platí ne pro čtyři, ale jen tři byty. S tím, že transakce posledního bytu z konce loňského roku se odehrála plně v režii jeho partnera Karvánka a s touto nemovitostí nemá nic společného.

Přitom dokumenty Seznam Zpráv ze španělského registru v případě čtvrtého apartmánu hovoří takto: „Jiří Karvánek, ženatý s Petrem Hlubučkem, přijímá (byt) do vlastnictví pro své společné jmění manželů na základě kupní smlouvy uzavřené před Juanem Barriosem Alvarezem dne 13. 12. 2021, stává se výlučným vlastníkem 100 procent této nemovitosti.“

Hlubuček toto ustanovení vehementně odmítá. Na úterní rozhovor si přivedl právníka z advokátní kanceláře Brodec & Partners a vytáhl právní posudek, který si u právníků objednal. Analýza konstatuje, že mezi Hlubučkem a Karvánkem nevzniklo společné jmění z důvodu, že uzavřeli registrované partnerství v České republice. Zároveň ale Hlubuček nevyloučil, že by na byt dosáhl v rámci dědického řízení.

Základní nesoulad v tom, proč změnil svou původní výpověď o souhrnné ceně ze čtyř na za tři apartmány, pořádně nevysvětlil. „To nevím. Já se mohu vyjadřovat ke třem nemovitostem, o kterých jsem mluvil. Tyto nemovitosti stály souhrnně 18 milionů korun,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Zvláštní je i to, že první z bytů pořídil Hlubuček ze 100 procent, i tak ho hned ve své úvodní reakci započítal do „nemovitostních investic ve Španělsku, které jsme s partnerem realizovali v přibližné souhrnné výši 18 milionů korun“. Takže zůstává otázkou, proč nyní dává ruce pryč od 100procentně vlastněného bytu jeho partnerem Karvánkem, když ten svůj do společných investic počítal.

Nejasná zůstává i výše peněz, s níž vstoupil do politiky. K tabulce s příjmy za jednotlivé roky nepřipojil originální dokumenty daňových přiznání. Jím uvedená čísla nemáme s čím porovnat.

Žádnou větší a výrazně ziskovou firmu nevybudoval, přesto se svým partnerem dle jeho vyjádření vydělali několik desítek milionů korun. „V 90. letech byla jiná situace. Podnikal jsem na živnostenské povolení. Založit si v té době s. r. o. bylo komplikované, stálo to spoustu času a peněz,“ popisuje Hlubuček.

Nevím, co tam notář zanesl

Ve španělském registru majetku vaše jméno figuruje u čtyřech nemovitostí. První byt vlastníte 100%, dva další napůl s vaším partnerem Jiřím Karvánkem a čtvrtý vlastní váš partner, byt je však dle registru součástí společného jmění manželů. Vy tvrdíte, že tomu tak není, proč?

Jeden byt jsem pořídil sám, druhý a třetí v 50% vlastnictví já a můj partner. Čtvrtý byt nabyl můj partner z prostředků, které získal před naším manželstvím (sňatek uzavřeli na konci loňského dubna ve Španělsku, pozn. red.). Zadruhé: jsme čeští občané a ve Španělsku nám nevzniklo bezpodílové vlastnictví manželů. Z jakého registru jste čerpal vy a jak to tam notář přeposílá, nevím. Kdybychom chtěli nemovitost nabýt spolu, uděláme to napůl jako u dvou předchozích bytů.

To jste ale nebyli manželé, tudíž u toho posledního to nebylo zapotřebí.

Pane redaktore, nechal jsem si od renomované kanceláře advokáta Brodce, který učí mezinárodní právo, zpracovat posudek o tom, že s partnerem ve Španělsku nemáme bezpodílové vlastnictví. Prostudujte si to (podává právní stanovisko, pozn. red.). Na základě toho se mohu vyjadřovat pouze ke třem nemovitostem, ke kterým mám nějakou relevanci.

Tvrdíte, že čtvrtý byt ve společném jmění manželů (SJM) není. Dokumenty ze španělského registru Registro de la Propiedad však SJM uvádějí. Jak naložit s tímto rozporem?

Já nevím, co nějaký notář poslal na rejstřík. Pro mě je důležité české právo, proto tu s námi je i pan doktor, aby vám to vysvětlil. Podle českého práva nemáme SJM ve Španělsku, nemám na jeho majetek v zahraničí žádný nárok. Já tam ani nežiju.

V rámci dědictví byste neměl na byt nárok?

Asi kdyby můj partner zemřel, tak se samozřejmě hledá okruh dědiců. Na to by ale bylo potřeba udělat právní analýzu. Je potřeba se na to koukat z pohledu práva tam, kde člověk pobývá a je občanem. A to je tady, v České republice, a tím se řídím.

Když jsem vám posílal první dotazy, vy jste uvedl, cituji: „Nemovitostní investice ve Španělsku jsme s partnerem realizovali v přibližné souhrnné výši 18 milionů korun.“ Následně jste potvrdil, že jde o cenu za čtyři nemovitosti. Vaše mluvčí mi napsala: „Ve své otevřenosti a transparentnosti ve své odpovědi zahrnul (Hlubuček) do celkové částky i onu 4. nemovitost bez ohledu, že nebyl kupujícím a není zde vlastníkem.“ Jak si vysvětlit rozpor ve vašich vyjádřeních?

To nevím. Já se mohu vyjadřovat ke třem nemovitostem, o kterých jsem mluvil. Tyto nemovitosti stály souhrnně 18 milionů korun.

Plodné devadesátky

Než jsem vám před několika dny poslal výpočet ceny čtyř bytů na základě odvedených daní ve Španělsku, tvrdil jste, že jde o 4 byty. Ptám se proto, že cenově je mezi vámi původně uváděnou částkou 18 milionů za 4 byty a reálnou cenou zhruba 27 milionů devítimiliónový rozdíl. Znamenalo by to, že jste to koupil hluboko pod cenou.

To nevím. My jsme spolu vůbec nemluvili, v e-mailu mohlo dojít k nějaké dezinformaci nebo šumu.

Ale ne z mé strany.

To já nevím.

Ale já to vím. To jste mi prostě napsal.

Proto jsme se domluvili minulý týden, abychom se konečně potkali.

Vy říkáte konečně, ode mě jste ale měl výzvu k rozhovoru a předložení dokumentů několik týdnů.

Jsem poměrně zaměstnaný, netušil jsem, že by mohl být nějaký problém. Nic jsem netajil, všech nemovitostí jsem nabyl řádně. Mám tu vstupní majetkové přiznání z roku 2018, které hovoří o mých nemovitostech, které vlastním v ČR. Plus dalších osm milionů korun, které jsem měl v té době na účtu. (Ukazuje tabulky, pozn. red.). Mám tu i seznam příjmů, což nebylo jednoduché sehnat.

Do roku 2019 jsem měl příjmy za více než 15 milionů korun, za roky 2020 a 2021 dalších 7,5 milionu korun (ukazuje excelovou tabulku, pozn. red.).

Tady jsou příjmy ze zaměstnaní. Upozorňuji, že za působení v dozorčích radách a komisích neberu žádné další příjmy. Tady jsou příjmy, které mám z pronájmu svých nemovitostí. Nárůst v roce 2019 spočívá v pronájmu prvního španělského bytu, který jsem koupil jako investici.

Hovoříte o příjmech z nájmů. Kdy jste získal české nemovitosti?

První nemovitost jsem koupil už na začátku 90. let. Bytový dům, kde teď žiji, jsem koupil v roce 1999. Tam jsou tři bytové jednotky. Plus další nemovitosti, které jsem při vstupu do politiky měl. To je byt v Holešovicích a na Starém Městě v Masné ulici. V tabulce vám tady ukazuji i osvobozené příjmy, šlo mimo jiné o peníze od rodiny po smrti mého otce. Před dvěma lety jsem dostal půl milionu, které mi dala matka z prodeje chaty. Můj partner je daňový poradce, takže vše mám v pořádku. Z toho vyplývá, že i kdybych si chtěl ve Španělsku pořídit další byt, mohu tak učinit. Nejde o to, že bych na to neměl, jde o to, že k tomu čtvrtému bytu nemám žádnou relevanci.

Od koho jste byty ve Španělsku kupoval? Nechtěl jste dosud uvést, kdo koupě zprostředkoval.

Jeden z bytů jsem kupoval od Holanďanů, další dva od Španělů. Šlo o inzeráty nebo jsme se o prodeji dozvěděli v rámci baráku. Vzali jsme si na to americkou hypotéku od české banky ve výši 4,7 milionu korun. Vše procházelo detailními kontrolami v bankách. Takže když si to celé rozdělíte, zjistíte, že podíly ve dvou bytech mě přišly na směšné částky oproti tomu, jaké jsou mé pravidelné příjmy.

Uvedl jste, že jste s vaším partnerem měli na investice do bytů dostatek peněz. Přesně jste uvedl toto: „Naše společné příjmy jen v 10 letech před první investicí v Španělsku a před mým zvolením do ZHMP (2009–2019) převyšovaly dle řádně odevzdaných daňových přiznání 36 milionů korun.“ Znamená to, že vaše příjmy pocházely primárně z pronájmu nemovitostí?

Ano, jsou to jisté investice, vždycky jsem o tom hovořil. Podnikal jsem už v 90. letech na vysoké škole, zajímal jsem se o cestovní ruch. Byl jsem činorodý, při univerzitě jsem si udělal výuční list na číšníka, abych mohl provozovat restauraci.

V minulosti jste vlastnil firmu Hotel D Europe, která vznikla v roce 1992. Ve sbírce listin jsou dosud jen tři účetní uzávěrky, firma v těchto letech vykazovala ztráty. Podobně u společnosti Combi travel partner či firmy IDUP Group, kterou dnes vlastní váš partner, nevykazuje dle dostupných údajů velké zisky. Kde jste tedy sehnal peníze na počáteční investice?

V 90. letech byla jiná situace. Podnikal jsem na živnostenské povolení. Založit si v té době s. r. o. bylo komplikované, stálo to spoustu času a peněz. Ta doba byla jiná. Od 90. let jsem podnikal, pracoval jsem v zahraničí, na Novém Zélandu, v Itálii, otevírali jsme pobočku cestovního ruchu v Římě. I na vysoké škole jsem tvrdě pracoval, zatímco ostatní chodili po hospodách. Vydělal jsem peníze, investoval je do nemovitostí a z jejich pronájmů mi plynou peníze.

Kolik jste v jednu dobu vlastnil nejvíce bytů? Tři byty?

To takhle neumím říct, vím, že to zní směšně. Třeba bytový dům, kde žiji, tam jsou tři bytové jednotky. Byt v Holešovicích jsem koupil před 17 lety, byt v Modřanech byl také výhodná koupě. To samé ve Španělsku, investuji tam, kde je to výhodné. Ukážu vám fotky, ty byty jsou normální, nic extra luxusního (ukazuje na telefonu fotografie interiérů španělských bytů, pozn. red.). Mám pocit, že se snažíte o interpretaci, že to byla extrémně výhodná koupě. Nebyla, ceny odpovídají kvalitě.

Připište si osmičku

Tady v tabulce píšete, že příjmy v letech 2009 až 2019 u vás dosáhly na 15,4 milionu korun. Z těchto peněz jste ale musel i žít a nakupovat nemovitosti, jak říkáte.

Podívejte, tady je mé vstupní majetkové prohlášení v roce 2018, kdy jsem se stal náměstkem. Byt v Masné ulici, byt v Holešovicích naproti DOX, pozemek za domem v Lysolajích. A na účtu 8 milionů korun.

Takže z pronájmu těchto bytů vám plynuly ony příjmy?

Teď s těmito dvěma byty dělám majetkové transakce, dneska je ideální doba prodávat, nabídky jsou nejvyšší a výhodnější už to nebude. To je vzkaz i veřejnosti, že jestli prodávat nemovitost, tak nyní. Vše uvedu v majetkovém přiznání, nebojte. Můžete mi ale říct, jak se k vám bez mého souhlasu dostalo mé majetkové prohlášení z magistrátu, o kterém píšete, že jste ho získal?

Zdroj prozradit nemohu, zkrátka jsem dokument získal.

Kdo tady pak hraje nefér, k tomu má prostě přístup strana, která ovládá kontrolní výbor (jde o ODS, se kterou ale redaktor nekomunikoval, pozn. red.).

Počkejte, vraťme se k vašim bytům v Holešovicích a na Starém Městě v Praze. Ty jste nakoupil z jakých peněz, když peníze od 2009 do 2019 šly na španělské nemovitosti?

To se kupovalo ještě před rokem 2009. Byt v Holešovicích mám možná 20 let, kdy jsem kupoval ten druhý, nevím přesně. Opakuji, že na účtech mám – dle vstupního prohlášení v roce 2018 – ještě 8 milionů korun. Takže nad tyto příjmy, které máte tady v tabulce, musíte započítat ještě 8 milionů.

Takže když vezmu těchto 8 milionů a svá daňová přiznání k příjmům, můžu si opravdu dovolit leccos. Vypadá to divně, ale já na to příjmy mám. Do bytů jsem investoval primárně peníze, které jsem vydělal v 90. letech.

Omlouvám se, ale začínám se v tom ztrácet. Mluvíte o dalších 8 milionech na účtu. Ty tedy nejsou zahrnuty tady v tabulce příjmů, kterou jste položil přede mě?

Ne, ty si tam připište.

Tyto peníze pocházejí z čeho?

Historické peníze z podnikání.

Ale z jakého podnikání? Z jaké firmy? IDUP Group? Combi travel? Hotel D Europe?

Bavíme se o podnikání od 90. let, přestal jsem až s nástupem do politiky v roce 2010 při nástupu na radnici v Lysolajích.

Takže vámi deklarovaný příjem z období 2009 až 2019 šel primárně na byty ve Španělsku nebo i na některý z bytů v ČR?

Mám pocit, že byt v Masné ulici jsem pořizoval někdy v těchto letech.

Tak to ale musíte od těch 15,4 odečíst sumu na tento byt, ne?

No tak vezměte těch 15,4, k tomu přičtěte oněch 8 milionů a od toho odečtěte cenu bytu, tuším, že zhruba 5 milionů. Takže k 15,4 připočtěte zhruba tři miliony. Transakcí za těch 13 let jsem udělal poměrně dost.

S vaším partnerem jste si měli vydělat – dle vašeho vyjádření – celkem 36 milionů.

Ono to tak možná i bylo. Tady máte na papíře dohromady 33 milionů a k tomu přičtěte ty 3 miliony, vidíte to.

Však o 36 milionech píšete vy sám od začátku.

Asi to tak bylo (smích).

Vy deklarujete příjem 15,4 milionu z příjmů, co ten zbytek u vašeho partnera? Z čeho pocházejí jeho příjmy? Protože ani u něho v obchodním rejstříku nesvítí firma s mnohamilionovými zisky.

Jestli vám to řekne, tak vám to řekne, je to jeho záležitost. Nebudu se vyjadřovat k majetku mého partnera.

Ptám se, protože i on je představitelem veřejné moci, je zastupitelem v Lysolajích.

Je zastupitelem v malé městské části o 1400 obyvatelích. Byl bych rád, kdybychom měli po republice v zastupitelstvech takto gramotné lidi, jako je Jiří Karvánek. Má vystudované čtyři vysoké školy, je daňovým poradcem. Garantuji, že údaje v mých přiznáních jsou v pořádku, on mi dělá účetnictví. Já osobně nikdy nic netajil, vše uvádím, mrzí mě, že se dostávám do špatného veřejného světla.

Jiřího Karvánka jsme oslovili s žádostí o sdělení výše majetku. Daňový poradce a lysolajský zastupitel uvedl, že v letech 2009 až 2021 dosáhl na příjmy ve výši přes 30 milionů korun.

„Jsem řadový neuvolněný člen zastupitelstva malé městské části o přibližně 1 500 obyvatelích, kde členství v zastupitelstvu má charakter spíše sousedské výpomoci. Na řadové členy zastupitelstva nedoléhá povinnost podávat majetková přiznání do Centrálního registru oznámení. Přestože tuto povinnost nemám, jsem ochoten vám sdělit, že za 13 let, tj. v letech od roku 2009 do roku 2021 jsem dosáhl dostatečných zdanitelných a osvobozených příjmů, a to výše přibližně 32 milionů korun, tyto jsem dosáhl především ze zaměstnání a z výkonu nezávislého povolání, které jsem řádně přiznal. Dosáhl jsem rovněž osvobozených příjmů – z dědictví a s tím i souvisejícího pojistného plnění z životního pojištění zůstavitele.“

I v jeho odpovědi však vyvstávají otázky. Hlubuček ve své odpovědi uvedl, že si s partnerem v letech 2009 až 2019 vydělali dohromady 36 milionů. Podle Hlubučkovy tabulky si Karvánek v letech 2009 až 2019 vydělal 18 milionů. To znamená, že v dalších dvou letech (do roku 2021) vydělal dalších 14 milionů. Požádali jsme Karvánka, aby specifikoval, z čeho přesně tyto peníze pocházejí. Další detaily už sdělit odmítl.