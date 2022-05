„Zbytečná chyba,“ kritizuje Hlubučkovy tajnosti se španělskými byty Rakušan

Rakušan mu už své výhrady sdělil. „Podle mého názoru je chybou, když politik otevřeně nekomunikuje o svém majetku, a Petru Hlubučkovi jsem to osobně řekl,“ prohlásil šéf hnutí.

„Zvlášť zbytečné mi to připadá v situaci, kdy STAN a celá koalice ve Sněmovně prosazují přes odpor ANO zákon o střetu zájmů, který má majetková přiznání politiků veřejnosti zpřístupnit. A to právě proto, aby se předešlo pochybnostem a spekulacím. Já sám jsem to minulý týden na dotaz Seznam Zpráv spolu s ostatními ministry za STAN udělal,“ prohlásil.