Ministři odkryli majetky. Nejbohatší je Síkela

Podle zákona o střetu zájmů totiž sice museli majetková přiznání odevzdat všichni členové kabinetu do třiceti dnů po jmenování, avšak tentokrát do nich veřejnost na rozdíl od zvyklostí minulých let nemůže nahlédnout. Registr s dokumenty o majetku je od loňského roku uzavřen a změní se to teprve poté, co bude přijata novela zákona o střetu zájmů, která napraví nedostatky, kvůli nimž je nyní veřejný přístup odepřen.