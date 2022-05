Černochová, Stanjura a další. Někteří ministři utajují své majetkové poměry

O uzavření majetkových přiznání pro veřejnost přitom rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti loni na podzim na doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů. A to proto, že Ústavní soud nahlížení do zmíněného registru už předloni změnil. Dal pak politikům čas do konce roku 2020, aby kvůli přístupu do registru majetkových přiznání změnili zákon o střetu zájmů. Jenže k tomu nakonec nedošlo. Poslanci v minulém volebním období nestihli novelu projednat. Majetková přiznání politiků přestala být volně přístupná, avšak alespoň tu byla výjimka pro případy, kdy o ně někdo oficiálně požádal. Jenže v současné době – jak bylo zmíněno – je už nezíská nikdo.