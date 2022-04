Majetky českých politiků zůstanou letos nejspíš utajeny

Ani noví poslanci, kteří byli zvoleni loni na podzim, novelu zákona zatím neprojednali. Její součástí je totiž ustanovení, které brání poslancům, senátorům nebo členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. A mediální firmy by politici nesměli převádět ani na osobu blízkou či do svěřenského fondu.

Což by se mohlo dotknout bývalého premiéra Andreje Babiše, který vložil do svěřenského fondu také mediální společnost Mafra, vydávající například Mladou frontu Dnes či Lidové noviny.

Nová majetková přiznání musí politici odevzdat do konce června. Je ale pravděpodobné, že se k nim stejně veřejnost nedostane, protože novela do té doby schválena nebude. Vedle Poslanecké sněmovny ji musí ještě projednat Senát a pak podepsat prezident.

„Zda se to stihne projednat do léta? To opravdu nevím. Spíše ne,“ připouští šéf poslanců za Starosty Josef Cogan. A podobně mluví také další zástupci vládní koalice. Třeba předseda klubu lidoveckých poslanců Marek Výborný na dotaz, zda se novela projedná do konce června, odpověděl: „To si bohužel úplně jist nejsem.“