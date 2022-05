Hřib o stanovém městečku pro Ukrajince: Není to ubytování, ale krajní řešení

Česko má problém zvládnout některé uprchlíky z Ukrajiny. Stovky se jich už několik dní tísní například na pražském Hlavním nádraží, kde přespávají i ve vlacích nebo na holé zemi. Včetně dětí. Co s tím?

Hostem Ptám se já byl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Praha má velký problém s náporem příchozích z Ukrajiny. I proto se ve městě od středy staví dočasné ubytování ve stanech pro 150 osob s hygienickým zázemím, i když se tomu Česko zatím dost bránilo. Primátor Zdeněk Hřib varuje, že kvůli naplněným kapacitám hrozí metropoli kolaps, a stanové městečko vnímá jako poslední možnost.

Na dnešním jednání s hejtmany se podle pražského primátora navíc ukázalo, jak nerovnoměrně jsou jednotlivé regiony zatížené. Vláda podle něj musí vypracovat funkční systém, jak rozdělovat běžence z Ukrajiny mezi jednotlivé kraje. Jinak prý Praha musí úplně zavřít krajské asistenční centrum pro uprchlíky.

Tísnivá situace panuje už několik dnů hlavně v centru města, na pražském Hlavním nádraží, kde přespávají stovky převážně romských uprchlíků, kteří nemají kam jít. U těch totiž není jasné, jestli opravdu přišli z Ukrajiny, protože mají kromě ukrajinského i maďarské občanství. Policie má proto už od příštího týdne přísněji kontrolovat, jestli mají příchozí v pasech razítko z ukrajinských hranic.

Jak vyřešit jednak problém romských běženců? A jak dramatická je situace v hlavním městě?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Pan ministr Rakušan vydal pokyn hasičům, že mají začít stavět stanové městečko. Je jisté, že hasiči ten příkaz splní. Tím dojde k řešení tohoto dílčího problému, to ale není ten nejdůležitější problém s uprchlíky. Můj dopis premiérovi byl o tom, že jsou tu desítky tisíc uprchlíků, je jich tu čtyřikrát více než v jiných regionech. Je jasné, že bez relokačního mechanismu se neobejdeme. Odpověď čekám do několika dnů. My potřebujeme vědět, že stát bude zajišťovat nějaký relokační mechanismus.

2:00 — Pokud k tomu nedojde, nemůžeme nic než zavřít krajské asistenční centrum. Nemá smysl registrovat další lidi, když ta kapacita není. Nemluvím jen o školách, školkách, kde to mají na starosti městské části, ale i když se budou stavět modulové školy, nebude tam nikdy dostatek českých dětí. Vlastně tu postavíme ghetto pro ukrajinské uprchlíky, což je fatální. Tak neproběhne žádná adaptace ani integrace. Proto je nutné, aby se rozprostřeli po krajích, kde jsou rezervy v kapacitě.

5:00 — Od počátku jsme říkali, že je to krajní řešení. Mezi hejtmany byla shoda, že tento problém je nad možnostmi krajů a musí se zapojit stát. Jsem rád, že ministr Rakušan pokyn hasičům dal, ale je vážně nutné se soustředit na B. Ne řešit jen situaci uprchlíků na Hlavním nádraží, ale řešit i desetitisíce uprchlíků, kteří v Praze jsou. My jsme na ten problém vládu opakovaně upozorňovali. Teď se potvrdilo, co jsme říkali.

6:00 — Stanovému městečku bych ubytování neříkal. Musí být jasně řečeno, kdo je klientem. Pravděpodobně to jsou lidé, kteří čekají na prověření dvojího občanství – čeká se na maďarskou stranu. To prověření může trvat i několik dní. Pak je to otázka i těch velkých skupin se specifickými potřebami, které se nechtějí rozdělovat. Pro ty není lehké najít ubytování, a i to by měl stát řešit.

8:00 — Zásobování městečka bude probíhat podobně jako na nádraží. Bude třeba spolupráce s neziskovým sektorem. Jídlo na Hlavním nádraží je z rozpočtu hlavního města. Prostor na Hlavním nádraží ale nebyl myšlen jako nějaké přístřeší, ale jen že tam lidé proběhnou, dostanou informace a jsou posláni na informační centrum nebo jdou dále na vlak. Situace se ale vyvinula tak, jak se původně nepočítalo. Režim ve stanovém městečku by měl být odlišný. Lokalita bude zveřejněna v momentě, kdy bude zprovozněna.

10:00 — Skupinka na Hlavním nádraží má několik set osob. To jsou promile lidí, kteří sem přišli. Převážně jsou to ženy a děti. Já se ale potřebuju bavit o těch desetitisících. (…) Stát na to má řadu nástrojů a jde to nastavit, aby to dalo smysl. To ale musí vymýšlet vláda, ta má na starost migrační politiku.

12:00 — V případě, že nebude návrh na relokaci, musíme zavřít asistenční centrum ve Vysočanech.

15:00 — Je zjevné, že když je v Praze čtyřikrát více uprchlíků, ta infrastruktura má jen nějakou kapacitu. Ta od určité hranice přestane stačit.

17:00 — Seznam Zprávy zjistily, že předseda pražských STAN a váš náměstek Petr Hlubuček vlastní několik větších bytů ve Španělsku, které si pořídil v době, kdy působí na pražské radnici. Prověříte na radě hlavního města informace o okolnostech nákupu těchto bytů? Transparentnost je pro mě zásadní, budu se pana náměstka ptát, ale je člen hnutí STAN, a proto čekám intervenci od Víta Rakušana. To je primárně problém STANu. (…) Budu se ho na to ptát, ale opravdu čekám, že to bude primárně otázka na vedení hnutí STAN. Transparentnost politiků je vizitkou politických stran. Chci si ale nejdříve zjistit fakta, než budu vyvozovat závěry.